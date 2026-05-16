浜田雅功、お気に入りコロッケへの“味変”に困惑「うそやろ!?」
16日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）では、名物企画「ホンマに好きなコロッケ探し！」を7年ぶりに開催する。
【動画】大好物のコロッケに顔をほころばせる浜田雅功
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うMBS『ごぶごぶ』。
今回の相方は、前回に引き続き瀬戸朝香。数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティー番組でも飾らない人柄を見せるなど、幅広く活躍している。
浜田の愛する“中村屋”のコロッケよりも好きなコロッケを探す人気シリーズの第15弾となる名物企画「ホンマに好きなコロッケ探し！」。相方の瀬戸もコロッケが大好きだそうで、瀬戸は「コロッケは食べ歩きでも食べられるし、食事のおかずとしても食べられるし、絶対日本人にはなくてはならないものです！」とコロッケへの想いを熱弁する。
コロッケ探しの前に、採点の基準となる浜田お気に入りの中村屋のコロッケを実食。「これこれ！」と自慢げな浜田に対し、ひと口食べた瀬戸は「なにこれ！甘い〜！」と、その特徴的な甘さに驚き、「何もつけなくてもおいしい！」と絶賛する。浜田も「これはおかずというより、おやつやな」と満足げ。
ところが瀬戸が、「何もつけなくていいって言ったんですけど、すみません」とコロッケにマヨネーズを投入。実はかなりのマヨラーだという瀬戸は、浜田が「うそやろ!?」と困惑する中、「合う！」と大興奮。マヨネーズを試してみる浜田だったが、「つけない方がいい！」とバッサリ斬り捨てる。
今回エントリーしたコロッケ店は、日本橋や九条の老舗精肉店から、JR塚本駅前にある新進気鋭のお店まで多岐にわたる。とにかく甘くておやつ感覚で食べられるコロッケが好きだという浜田。「甘さが足りない」と一刀両断するコロッケもあれば、「これは…ほぉ」と、思わず感心するコロッケも登場。果たして“中村屋超え”のコロッケは現れるのか。
【動画】大好物のコロッケに顔をほころばせる浜田雅功
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うMBS『ごぶごぶ』。
今回の相方は、前回に引き続き瀬戸朝香。数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティー番組でも飾らない人柄を見せるなど、幅広く活躍している。
コロッケ探しの前に、採点の基準となる浜田お気に入りの中村屋のコロッケを実食。「これこれ！」と自慢げな浜田に対し、ひと口食べた瀬戸は「なにこれ！甘い〜！」と、その特徴的な甘さに驚き、「何もつけなくてもおいしい！」と絶賛する。浜田も「これはおかずというより、おやつやな」と満足げ。
ところが瀬戸が、「何もつけなくていいって言ったんですけど、すみません」とコロッケにマヨネーズを投入。実はかなりのマヨラーだという瀬戸は、浜田が「うそやろ!?」と困惑する中、「合う！」と大興奮。マヨネーズを試してみる浜田だったが、「つけない方がいい！」とバッサリ斬り捨てる。
今回エントリーしたコロッケ店は、日本橋や九条の老舗精肉店から、JR塚本駅前にある新進気鋭のお店まで多岐にわたる。とにかく甘くておやつ感覚で食べられるコロッケが好きだという浜田。「甘さが足りない」と一刀両断するコロッケもあれば、「これは…ほぉ」と、思わず感心するコロッケも登場。果たして“中村屋超え”のコロッケは現れるのか。