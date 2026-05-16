土産物として人気の「みょうが寿し」

富山市小佐波地区で150年以上前から伝わるすし料理「みょうが寿し」が継承の危機にひんしている。甘酢に漬けたミョウガのさっぱりとした味わいで、土産物として人気だが、担い手の高齢化や猛暑による材料不作に悩む。製造販売を手がける真田由香里さん（62）は「何とかして残したい」と話す。（共同通信＝吉永美咲）

今年4月初旬の午前5時半、市内の製造所。エプロン姿の女性が炊きたての白米を木のおけに入れて酢飯を作り、みじん切りにしたミョウガの甘酢漬けと混ぜ合わせた。別の女性が金属製の型に入れて押し固め、一口大のミョウガとマスをのせ、ササの葉で巻き、みょうが寿しができあがった。

ミョウガを使ったすし料理は岐阜県や高知県にもあり、小佐波地区では地区に自生し、鮮やかなピンク色でしゃきしゃきとした食感のミョウガを使うのが特徴。祭りなどで食べられており、1989年ごろから土産物として売られるように。イベントに出品すると並べたそばから売れるほどの評判になった。

2002年から地区の女性グループが法人をつくり製造販売を担い、翌年には年間約13万8千個を製造した。しかし、近年は猛暑やイノシシ被害などによるミョウガの不作が続く。生産者の高齢化もあって地元産のミョウガだけではまかなえず、別地域からも仕入れ、2024年の製造数は約4万6千個まで減った。

多い時で約20人いた製造の担い手は7人に減り、そのほとんどが70代。ミョウガを漬けるおけは材料と調味料を入れると約50キロ、重しに使う石は約20キロあり、体への負担が大きくなかなか新人が入らないという。

厳しい現状だが、真田さんは「ファンの存在が何よりうれしい」と話す。イベントに出品すれば「大好きでいつも買っている」「やっぱりおいしい」と声をかけられ、県外からも注文を受ける。担い手を広げようと、大学や商工会で出前講座を開き、作り方を手ほどきしている。「より多くの人に知ってもらい、継承に力を貸してもらいたい」と語った。