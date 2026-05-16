減り続ける学校の部活動の実態。教員の負担を減らすため、縮小や廃止が広がっている部活動。生徒や教師はどう受け止めているのでしょうか。本音を聞きました。

【写真を見る】俳優 加藤晴彦さんが応援 ｢日本人選手がいなくなる｣ 学校の部活がなくなる!? “働き方改革”で…名古屋では月3000円の有料練習会も

名古屋市南区にある明豊中学校。体育館では、バスケの部活に励む生徒たち。一昔前は当たり前だったこの風景が、今は変わっています。



（明豊中学校 梶田勉校長）

｢制限されていて、平日は週4日以内・1回の活動が2時間以内。土日は練習は行わない｣





名古屋市の公立中学では、2025年10月から土日の部活動を廃止。平日も週4日・1日2時間までと制限を設けています。

（バスケ部の生徒）

Q.2時間で足りる？

｢全然足りない。たくさんのメニューを練習するには、もっと時間があった方がいい｣

Q.土日に練習がないのはどう?

｢（土日も）やりたいです｣



他の生徒にも聞いたところ、ほとんどの生徒が土日も練習をしたいと希望していました。

教員の負担減らすため…10年で200以上の部活動が減少

名古屋市の公立中学の部活はここ10年で200以上減少。少子化や部活希望者の減少もありますが、最大の理由が…



（梶田校長）

Q.先生の負担も相当あった？

｢（教員は）授業が終わってから3～4時間部活をやって、そこから教材研究なり学級準備をすると、夜遅くまで働くことは日常的にありました｣

教員の働き方改革。部活の顧問を兼任することで、残業や休日出勤が常態化していた問題が。2016年度の文科省調べでは、6割近い教員が過労死ラインとされる月80時間に迫る残業を強いられ、その原因が部活動などの課外活動という実態が明らかに。



（松野博一文部科学大臣・当時 2017年）

｢教員の業務負担の軽減に向けて、スピード感を持って対処しないといけない｣

教員の“ホンネ”も ｢寂しい｣｢もう少しやりたい｣

そこから学校の部活動の見直しが本格化し、全国で時間短縮や民間委託が進んでいます。国は5年後をめどに公立中学校の土日の部活を原則廃止し、地域のスポーツ活動への移行を目指しています。

教員からは複雑な声も…



（バスケ部顧問）

｢自分の時間はできたと思うけど、練習試合や公式戦が子どもたちの思うようにできないのは寂しい｣



（剣道部顧問）

｢子どもが小さいので、家族の時間を取れるのはありがたいけど、（土日の練習試合が減って）他校との交流の場が少なくなっている｣



（剣道部顧問）

｢時計見ると『もう時間だね』って練習が終わっちゃうことが結構ある。私からすると、もうちょっとやりたい｣

日曜日の体育館に…様々な学校の生徒が合同で部活？

4月26日の日曜日。名古屋市緑区の鳴海中学校を訪ねると、体育館前にたくさんの自転車が。体育館では、生徒たちがバレーボールをする姿が。部活のようですが…



（大石）

｢鳴海中学のTシャツに、鎌倉台中学や千鳥丘中学。いろんな中学校が集まっています｣



鳴海中学の部活ではなく、地域の様々な中学が合同で練習する「土日クラブ活動」。公立中学の休日の部活廃止を受けて始まりました。民間企業やNPOが実施しています。

（参加した中学生）

Q.なぜここに来ようと思った？

｢学校の部活で土日の練習がなくなっちゃったので、みんなに追いつくためにここに入って、自分の力を上げようと思って｣



｢ここに来てる人たちは、他の人よりたくさんバレーをしているので、（コーチの）教え方も学校と違うし、うまくなっていると思う｣



｢楽しい。（他校の子と）交流できるし、いい機会だと思う｣

“土日クラブ活動”立ち上げは 俳優の加藤晴彦さんも

ここでの土日クラブ活動には、参加費が月3000円かかります。NPOの運営ですが、コーチの中には休日でも生徒の指導をしたいという教員も。



（中学校教員 中島大策さん）

｢部活が土日できなくなるって聞いたときは、時代の流れかもしれないけど正直悲しいなと思っていた。『土日クラブ活動をやってみない？』って言われたときは、二つ返事でやるっていいました｣



（中学校教員 安藤喬彦さん）

｢定員がすぐにマックスになってしまって、もっとやりたい子もいると思うがお断りしている状況。（部活動の）場があれば、子どもたちはやりたいのかなと思う｣

この活動を支えるNPO法人｢AOZORA｣。立ち上げメンバーの1人は、俳優の加藤晴彦さんです。



（加藤晴彦さん）

｢当たり前だった部活動が、特別なものになってしまうのが寂しい。いろんなスポーツを頑張る日本人選手が、スタートの時点でいなくなってしまう可能性もある。1人でも多くの人が、1つでも多くの場所で活動できるのがいいと思う｣

ドラゴンズの元監督･選手も指導 部活｢なくなるのは考えられない｣

子どもたちにスポーツの機会を提供しようと、こんなイベントも行っています。



（中日ドラゴンズ前監督 立浪和義さん）

｢あっちに飛んでいくっていうことは、バットが外から出ている｣



ことし1月、日進市で開かれた野球教室。立浪和義さん・浅尾拓也さん・落合英二さん・湊川誠隆さんなど、中日ドラゴンズの元選手がコーチを務めます。

（立浪さん）

｢自分も子どもの頃からずっと野球を一生懸命やってきて、プロ野球選手に教えてもらうのって嬉しいですもんね｣

Q.部活動がなくなったり、土日にできなくなったりしているが考えられる？

｢考えられないですね。自分たちは土日だけじゃなく、月水金土日とか練習があったので。この時期にしっかりとした基本を身につけておかないと、これから上を目指すのであれば、バッティングで打てないと野球も楽しくなくなるので｣



中学時代の部活動が、プロ野球選手への礎になったという落合英二さんは…



（中日ドラゴンズ 落合英二さん）

｢子どもたちにとったら、1時間2時間でもスポーツをみんなとやることで、人間形成じゃないけど部活動なら教育としてできる。大人たちが何とかそういう（部活動ができる）環境を作ってあげてほしい｣

保護者の“ホンネ”は…？

参加した生徒たちの保護者は…



（参加した生徒の保護者）

｢家でゴロゴロしているよりは練習して、部活ない日もみんなで公園で練習してるので、（土日も）部活をやっていただけたら嬉しい｣



｢名古屋市の土日クラブもあるけど、遠いところでの活動しかなかったり、申し込んでも抽選に外れちゃったり。野球をやれる機会が少なくなっているかなと。子どもたちもやりたいけど、やる場所がないから困っている｣

教師の働き方改革を元に進む、部活動の縮小。



以前は、学校の同級生と打ち込むのが当たり前だった部活動が、時代の流れとともに変わり続けています。