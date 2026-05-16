夫が単身赴任中、“事後報告”で土地購入 建築費に驚き「こんな大きい窓も入れて!?」17日放送『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が17日放送される。今回は「四季が彩る開放的な窓のある家」が登場する。
【スゴイ家】吹き抜け最高！東京都府中市宅のLDK
山根と遼河が訪れたのは東京都府中市。2023年築の木造2階建て、敷地面積110平方メートル、13.3坪の家だ。一級建築士の妻が設計した。
外壁は外の景色に溶け込んだ自然色のサイディング。玄関にはネコの脱走防止用にガラス戸がある。
2階のLDKは20帖。大きな窓からは、春にはサクラが楽しめる。秋は紅葉、冬は雪景色も楽しめる。
天井高は4メートル。広くホールのような設計にしている。階段には懸垂棒を置き、健康にも木を配っている。階段を上がったロフトの7.8帖も景色が楽しめる。
キッチンは、季節の移ろいを眺められる位置に置いた。家具との統一感を出している。壁は磁石になっており、キッチンツールの整理に役立つ。背面収納には家電もまとめており、生活感を隠している。
トイレは1.5帖で、ネコも出入り自由だという。
元々は三鷹市の分譲マンションだったが、マンションのバルコニーの前が通りを挟んでまたバルコニーで「景色が全く楽しめない家」だったという。そんな中、知人に現在の場所を紹介され、妻が「一目惚れ」して購入したそう。
その際、夫は大阪に単身赴任していたといい、その間に土地を決めて夫には「事後報告」だったという。“売れたら困るから”というのが理由だったそうで、夫は妻から「住まいを建てる機会があれば建築士としての集大成じゃないですけど、自分で設計するのを楽しみにしている」と言っていたのを聞いていたといい、理解をしていた様子だった。
1階には4.5帖の寝室が。出窓で広く見える工夫をしている。スライドドアは格子で、遼河は「旅館みたい！」とうらやんでいた。
隣の書斎は9.1帖。目の前にサクラが広がり、遼河は「素敵な仕事部屋！」と感嘆の声を上げた。
気になる建築費は3700万円。山根は「こんな大きい窓も入れて!?」と驚いていた。
番組では「和の趣！リノベマンション」も放送される。
【スゴイ家】吹き抜け最高！東京都府中市宅のLDK
山根と遼河が訪れたのは東京都府中市。2023年築の木造2階建て、敷地面積110平方メートル、13.3坪の家だ。一級建築士の妻が設計した。
外壁は外の景色に溶け込んだ自然色のサイディング。玄関にはネコの脱走防止用にガラス戸がある。
天井高は4メートル。広くホールのような設計にしている。階段には懸垂棒を置き、健康にも木を配っている。階段を上がったロフトの7.8帖も景色が楽しめる。
キッチンは、季節の移ろいを眺められる位置に置いた。家具との統一感を出している。壁は磁石になっており、キッチンツールの整理に役立つ。背面収納には家電もまとめており、生活感を隠している。
トイレは1.5帖で、ネコも出入り自由だという。
元々は三鷹市の分譲マンションだったが、マンションのバルコニーの前が通りを挟んでまたバルコニーで「景色が全く楽しめない家」だったという。そんな中、知人に現在の場所を紹介され、妻が「一目惚れ」して購入したそう。
その際、夫は大阪に単身赴任していたといい、その間に土地を決めて夫には「事後報告」だったという。“売れたら困るから”というのが理由だったそうで、夫は妻から「住まいを建てる機会があれば建築士としての集大成じゃないですけど、自分で設計するのを楽しみにしている」と言っていたのを聞いていたといい、理解をしていた様子だった。
1階には4.5帖の寝室が。出窓で広く見える工夫をしている。スライドドアは格子で、遼河は「旅館みたい！」とうらやんでいた。
隣の書斎は9.1帖。目の前にサクラが広がり、遼河は「素敵な仕事部屋！」と感嘆の声を上げた。
気になる建築費は3700万円。山根は「こんな大きい窓も入れて!?」と驚いていた。
番組では「和の趣！リノベマンション」も放送される。