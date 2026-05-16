本気で楽しみ、そして勝つ姿がファンの胸を打った。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月15日の第1試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）がトップを獲得。優勝が厳しい状況でも“セレブ”らしい高打点打法を貫き、終盤の逆転劇へ繋げてみせた。

【映像】黒沢咲、チームを支えるユニバースに送る美しき純チャン・三色同順

首位・EX風林火山と336.2ポイント差で迎えたファイナル最終戦。最終順位により獲得賞金にも差があるため、やることはまだ十分に残っていた。ここで起用されたのが、かつて半荘最高スコアを記録したこともある黒沢。この試合は東家からEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、BEAST X・鈴木大介（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、黒沢の並びで開始した。

東1局、副露率の低い黒沢にとって珍しい白のみの仕掛けで1100点のアガリ。亜樹の親を早々に流すことに成功した。

東2局、黒沢に高打点のチャンス。123の三色同順がほぼ見える形になると、次巡に六・九万待ちでテンパイ。安目でも平和・三色同順・ドラで満貫、高目なら純チャンが付いて跳満という大物手だ。ここで黒沢はダマテンを選択。山に残っていたのは高目の九万だけ。そしてこれを亜樹が掴み、平和・純チャン・三色同順・ドラの1万2000点が決まった。

しかし親番を迎えた東4局1本場、黒沢は佐々木のリーチに満貫を放銃。トップ目を明け渡してしまう。再逆転を果たしたのは南1局。終盤に南と二万のシャンポン待ちでリーチをかけると、鈴木大介から高目の南が出てリーチ・南・赤・ドラ、8000点のアガリが決まった。

決定的な一打が飛び出したのは南2局1本場。序盤からタンヤオを見据えたイーシャンテンとなり、6巡目にドラのカン三万待ちで先制リーチ。苦しい形だが打点は十分。何より黒沢が自ら語る特技は“ドラ引き”だ。幾度となくファンを熱狂させてきた高打点リーチ。三万をツモるまでにそう時間はかからなかった。10巡目にツモった三万を力強く置き、リーチ・ツモ・タンヤオ・ドラの8000点（＋300点、供託1000点）が成就。ダメ押しの満貫をツモり逃げ切った。

試合後は「今日がレギュラーシーズンから考えると150戦以上やって最終日。始める時に掲げていた『楽しみながら元気に打つ』という姿を応援している皆さんに見せたいという気持ちでした。今後のことは次の選手に考えてもらうとして、まずは私がトップを取ることができてよかったです」とコメントした。

序盤から積極的な仕掛けで先制し、高打点のダマテンでも見せ場を作った。東2局の跳満については「理想形を見ながら打っていたので、それが実ったのはとてもうれしかったです」と振り返った。最終戦を打つ選手には「長い間積み重ねてきた結果がこれなので、最後は気持ち良く終われるように打ってもらえれば」とエールを送り、ファンからは「黒沢さんありがとう！」「黒沢さん、ナイスファイトです！」「お嬢今期もほんとありがとう」と次々に感謝の声が寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）4万6600点／＋66.6

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）2万4000点／＋4.0

3着 BEAST X・鈴木大介（連盟）1万5300点／▲24.7

4着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）1万4100点／▲45.9

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

