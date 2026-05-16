プロ野球パ・リーグは15日、各地で3試合が行われました。

5位楽天は3位ソフトバンクと対戦。2回には対する先発・上沢直之投手をとらえ、村林一輝選手が先制タイムリーを放ちます。その後も2アウト1、2塁の場面では、昨季までソフトバンクでプレーしていた佐藤直樹選手が恩返しの一発。初球を振り抜いた3ランで、4点のリードをつくりました。7回には柳田悠岐選手と、この日昇格となった正木智也選手の2者連続弾などで反撃を浴びるも、好機を生かして得点を重ねていた楽天が勝利しました。

2位西武は破竹の7連勝。4位日本ハムを相手に投手戦の展開となるも、6回にはネビン選手の犠牲フライで西武が先制に成功します。さらに8回には、長谷川信哉選手が2点タイムリー。援護を受けた先発・平良海馬投手が7回無失点に抑えると、篠原響投手、岩城颯空投手が完封リレー。投打かみ合う勝利としました。

最下位ロッテは首位オリックスと対戦。この日は3回に、2戦連発となった佐藤都志也選手の2ランなどでロッテが先制します。しかし6回には好投を見せた先発・ロング投手と2番手・八木彬投手がオリックス打線につかまり同点に追いつかれる展開に。それでも7回には西川史礁選手も2戦連発となる勝ち越し3ラン。オリックスを突き放し勝利しました。

＜5月15日パ・リーグ結果＞

◆楽天 6-3 ソフトバンク

勝利【楽天】早川隆久(3勝)

敗戦【ソフトバンク】上沢直之 (3勝2敗)

セーブ【楽天】藤平尚真 (10S)

本塁打【楽天】佐藤直樹3号【ソフトバンク】柳田悠岐4号、正木智也1号、栗原陵矢11号

◆西武 3-0 日本ハム

勝利【西武】平良海馬 (3勝1敗)

敗戦【日本ハム】達孝太(2勝4敗)

セーブ【西武】岩城颯空 (1敗12S)

◆ロッテ 6-3 オリックス勝利【ロッテ】中森俊介(1勝)敗戦【オリックス】山粼颯一郎 (1勝2敗)セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗11S)本塁打【ロッテ】佐藤都志也6号、西川史礁3号