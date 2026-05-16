ドリフの40年ぶり発掘コントに世代を超えた支持 『今夜復活!!8時だョ!全員集合』が高注目度
●三鷹公会堂にドリフ好き芸能人と令和親子が集合
連休明けのテレビ視聴で、ひときわ存在感を放ったのがTBS『今夜復活!!8時だョ!全員集合』だった。REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(5月4日〜10日)では、個人全体7位、コア視聴層6位にランクイン。三鷹公会堂に集まった令和の親子とドリフ好き芸能人の前で、40年ぶりに蘇った公開コントが披露され、昭和の笑いが令和の視聴者にも届いた。
(左から)ザ・ドリフターズの高木ブー、仲本工事さん、加藤茶、志村けんさん
○NHKが幅広い時間帯で安定の注目度
ゴールデンウィーク後半から日常へ戻る1週間は、連休中の特別編成と週末の大型中継がランキングを押し上げた。個人全体ではNHK番組が5枠を占め、朝・土曜夜・日曜夜と幅広い時間帯で安定した注目度を確保している。
一方で民放は、ドラマ、スポーツ、懐かしさを前面に出したバラエティが上位に入り、家庭で視聴されやすい大型企画の強さが目立った。
民放のスポーツ中継では、テレビ東京『世界卓球2026▼女子団体決勝vs中国』が個人全体5位にランクイン。ロンドン100周年大会の女子団体決勝で、張本美和選手、早田ひな選手らが中国に挑む構図が関心を集めた。
バラエティでは、TBS『今夜復活!!8時だョ!全員集合』が個人全体7位、コア視聴層6位。三鷹公会堂にドリフ好き芸能人と令和の親子約400人が集まり、全803回の中から、生放送以来一度も地上波に流れていない超貴重映像をTBSライブラリーから発掘。40年ぶりに蘇った公開コントの数々が、世代をまたいで支持された格好だ。
コア視聴層では日本テレビ『世界の果てまでイッテQ!』が2位に入り、ペアスケート挑戦やイタリアでの巨大ピアノ企画が若い層にも届いた。さらにMBS・TBS系『日曜日の初耳学』は山下智久を迎え、国際エミー賞受賞作『神の雫』の撮影秘話や独立後の闘い、恩師・山崎努からの肉声メッセージまでを掘り下げる対談で両ランキングに名を連ねている。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○昭和の三億円事件を想起させる題材
テレビ朝日のドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官Season3』は、7年前の現金3億円強奪事件が新たな殺人へとつながっていく第4話が、個人全体2位に入った。シリーズの軸である「文字」を手がかりにした捜査と、昭和の三億円事件を想起させる題材が重なり、ミステリーとしての引きが注目度の高さにつながったと見られる。
今回描かれたのは、2019年秋に発生したアパレル企業社長・西園綾音(市川由衣)の殺害と、車内から現金3億円が奪われた未解決事件。白バイ警官になりすました人物が車を停車させた点などから「令和の三億円事件」と呼ばれたものの、犯人像も金の行方もつかめないまま捜査は打ち切られていた。
そこから7年後、元モデル事務所社長・橋詰旺司(竹財輝之助)が街中で刺され、消えた3億円に関わる言葉を残す。鳴海理沙(鈴木京香)ら文書解読係は、橋詰が持っていたタロットカード「聖杯(カップ)の8」を手がかりに捜査を進めることに。6係の係長・陸奥日名子(黒島結菜)は、橋詰の事務所に所属していた元モデル・深谷栄斗(戸塚純貴)から新情報を得ますが、事態はさらに混迷していく。
過去の大事件、タロットカード、関係者の証言が少しずつ結びついていく構成は、視聴者に推理の余白を残す作り。事件の全体像を追う緊張感が、木曜夜のドラマ枠で高い注目を集めた一因と言えるだろう。
●ロングセラー菓子と空港の舞台裏
金曜夜に放送された『ドア×ドアクエスト』が、コア視聴層で4位を獲得した。身近な商品の製造現場や空港の舞台裏をのぞく構成が、家族で見やすい時間帯と相まって、若い視聴層にも届いた。
今回は、子どものころから慣れ親しんできたロングセラーのお菓子が、実際にどのようにつくられているのか──誰もが一度は気になる疑問に真っ向から迫った内容が注目を集めた。
もう一つの見どころは、成田空港の税関検査場への密着。海外から帰国した人が必ず通る現場に入り、1日約5万人が利用する空港で持ち込み禁止品を水際で食い止める職員の仕事を紹介。探知犬の嗅覚や、職員も緊張する「リスク便」といった具体的な切り口から、旅行の裏側にある安全管理を伝えた。
お菓子の製造現場と空港という、身近でありながらなかなか知る機会のないふたつの場所を通じて、日常に潜む「気になる」を掘り下げた回が、コア視聴層の関心を引き寄せた。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
連休明けのテレビ視聴で、ひときわ存在感を放ったのがTBS『今夜復活!!8時だョ!全員集合』だった。REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(5月4日〜10日)では、個人全体7位、コア視聴層6位にランクイン。三鷹公会堂に集まった令和の親子とドリフ好き芸能人の前で、40年ぶりに蘇った公開コントが披露され、昭和の笑いが令和の視聴者にも届いた。
○NHKが幅広い時間帯で安定の注目度
ゴールデンウィーク後半から日常へ戻る1週間は、連休中の特別編成と週末の大型中継がランキングを押し上げた。個人全体ではNHK番組が5枠を占め、朝・土曜夜・日曜夜と幅広い時間帯で安定した注目度を確保している。
一方で民放は、ドラマ、スポーツ、懐かしさを前面に出したバラエティが上位に入り、家庭で視聴されやすい大型企画の強さが目立った。
民放のスポーツ中継では、テレビ東京『世界卓球2026▼女子団体決勝vs中国』が個人全体5位にランクイン。ロンドン100周年大会の女子団体決勝で、張本美和選手、早田ひな選手らが中国に挑む構図が関心を集めた。
バラエティでは、TBS『今夜復活!!8時だョ!全員集合』が個人全体7位、コア視聴層6位。三鷹公会堂にドリフ好き芸能人と令和の親子約400人が集まり、全803回の中から、生放送以来一度も地上波に流れていない超貴重映像をTBSライブラリーから発掘。40年ぶりに蘇った公開コントの数々が、世代をまたいで支持された格好だ。
コア視聴層では日本テレビ『世界の果てまでイッテQ!』が2位に入り、ペアスケート挑戦やイタリアでの巨大ピアノ企画が若い層にも届いた。さらにMBS・TBS系『日曜日の初耳学』は山下智久を迎え、国際エミー賞受賞作『神の雫』の撮影秘話や独立後の闘い、恩師・山崎努からの肉声メッセージまでを掘り下げる対談で両ランキングに名を連ねている。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○昭和の三億円事件を想起させる題材
テレビ朝日のドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官Season3』は、7年前の現金3億円強奪事件が新たな殺人へとつながっていく第4話が、個人全体2位に入った。シリーズの軸である「文字」を手がかりにした捜査と、昭和の三億円事件を想起させる題材が重なり、ミステリーとしての引きが注目度の高さにつながったと見られる。
今回描かれたのは、2019年秋に発生したアパレル企業社長・西園綾音(市川由衣)の殺害と、車内から現金3億円が奪われた未解決事件。白バイ警官になりすました人物が車を停車させた点などから「令和の三億円事件」と呼ばれたものの、犯人像も金の行方もつかめないまま捜査は打ち切られていた。
そこから7年後、元モデル事務所社長・橋詰旺司(竹財輝之助)が街中で刺され、消えた3億円に関わる言葉を残す。鳴海理沙(鈴木京香)ら文書解読係は、橋詰が持っていたタロットカード「聖杯(カップ)の8」を手がかりに捜査を進めることに。6係の係長・陸奥日名子(黒島結菜)は、橋詰の事務所に所属していた元モデル・深谷栄斗(戸塚純貴)から新情報を得ますが、事態はさらに混迷していく。
過去の大事件、タロットカード、関係者の証言が少しずつ結びついていく構成は、視聴者に推理の余白を残す作り。事件の全体像を追う緊張感が、木曜夜のドラマ枠で高い注目を集めた一因と言えるだろう。
●ロングセラー菓子と空港の舞台裏
金曜夜に放送された『ドア×ドアクエスト』が、コア視聴層で4位を獲得した。身近な商品の製造現場や空港の舞台裏をのぞく構成が、家族で見やすい時間帯と相まって、若い視聴層にも届いた。
今回は、子どものころから慣れ親しんできたロングセラーのお菓子が、実際にどのようにつくられているのか──誰もが一度は気になる疑問に真っ向から迫った内容が注目を集めた。
もう一つの見どころは、成田空港の税関検査場への密着。海外から帰国した人が必ず通る現場に入り、1日約5万人が利用する空港で持ち込み禁止品を水際で食い止める職員の仕事を紹介。探知犬の嗅覚や、職員も緊張する「リスク便」といった具体的な切り口から、旅行の裏側にある安全管理を伝えた。
お菓子の製造現場と空港という、身近でありながらなかなか知る機会のないふたつの場所を通じて、日常に潜む「気になる」を掘り下げた回が、コア視聴層の関心を引き寄せた。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら