父は「ガッツ」の愛称で親しまれ、日本ハム、巨人、中日で活躍した小笠原道大氏！タレントや女優として活動する小笠原まゆ（２７）が、韓国を訪れた様子をアップした。

１６日までに自身のインスタグラムを更新し「２度目の渡韓に」。韓国料理店で食事を楽しむ姿や、高級ヨガウェアブランド「ａｌｏ」の旗艦店の前で撮影した一枚を見せた。「この時期の韓国はベストシーズンらしく薄手のカーディガンで過ごせるくらい。ａｌｏのキャップ買ってウキウキ。ｔｈｅ観光客です」とファッションを紹介した。

「狎鴎亭、鳥山辺りを巡りましたが楽しいっすね〜〜〜。ラブリーロマンティックなお洋服が多くて私は着られないですが見ているだけでテンションが上がります」とワクワク。「一緒に行った母親と妹は何度か韓国来てるので私はトコトコついていって食べたいものばかり提案するというポンコツ姉でした。妹がいつも地下鉄の乗り換えとか調べてくれて頼りになったぜ」と家族と旅行したと明かす。

「日本にもだいぶ上陸してきましたがフローズンヨーグルトがどうしても食べたくて日本語選択のないタッチパネルに大苦戦しながら翻訳アプリかざしながら頼んだら１人前が大きくて大笑い。ホテルの部屋で無言になって食らいつきました」とグルメも堪能した。

写真を見たフォロワーは「今日もおがまゆちゃん可愛いし、オシャレ」「めっちゃめちゃ可愛いです」の声が寄せられた。

まゆは、公式サイトによると「フリーランスで活動中」で「お芝居／イベントＭＣ／タレント／ナレーション／ラジオパーソナリティ」「ドラゴンズを応援し始めて１３年目」と自己紹介。日本大学芸術学部映画学科演技コースを卒業している。