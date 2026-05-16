「これで一生安泰、必ず返します」無登録で海外金融商品を“違法勧誘”　870億円集金か6人逮捕　「非常に大切なお金」被害者は怒りにじませ

投資関連会社の実質的経営者らが、無登録で海外金融商品への出資を募った疑いで逮捕された。組織的な勧誘で約7300人から870億円を集めたとみられている。1000万円を預けたという被害者の1人は、「ほんとうに返してほしい」と切実に訴えている。

勧誘員 約1000人

被害者の男性は、預けた1000万円が突然、引き出せなくなったという。

取材に対し被害者は、「ほんとうに返してほしいですね。非常に大切なお金だったので」と怒りをにじませるように語った。

逮捕されたのは、投資関連会社の実質的経営者、大坂陽司容疑者（50）ら6人。無登録で海外の金融商品への出資を募った疑いが持たれている。

警視庁によると、大坂容疑者をトップに組織的に出資への勧誘が行われ、勧誘員は全体で約1000人にもなるという。

こうした組織的な勧誘で出資者約7300人から、870億円もの金を集めていたとみられる。

勧誘などに使われたとみられるパンフレットには、「年利12％の配当が得られる」と、うたい文句が記載されていた。

大坂容疑者は65億円得たか

1000万円を預けたという男性に対し、勧誘員は、「元本保証ではなくて、元本償還型。必ず返しますっていう契約」と語っていた。

さらに被害者によると、「『これでもう一生安泰だ』と。『老後も心配ないし』」と言われたという。

しかし、預けた1000万円は引き出せない状態になった。

被害者は、「監査というよくわからない理由で、もう引き出せなくなるとなった時に、全部これは嘘だったんだなみたいな」と憤りをあらわにしている。

大坂容疑者は65億円もの金を得ていたとみられ、警視庁が実態解明を進めている。

（「イット！」 5月14日放送より）