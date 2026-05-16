子犬と思い保護、実はキツネだった　驚きの投稿がSNSで話題　「見つけてもすぐに保護しないで」専門家が注意点呼びかけ

子犬と思われて保護された動物の赤ちゃんが、実はキツネだったという衝撃の投稿がSNSで話題となっている。赤ちゃんは保護していた一般の人から相談を受け、預かっていた。成長すると姿がみるみるうちに変化し、キツネとわかる特徴が出てきたという。

“犬じゃない”保護した赤ちゃんの正体

Xで話題となっていたのは、「イヌだと思われ保護されていましたが…」という投稿だ。

子犬と間違えて保護されたという動物の赤ちゃんだが、その正体に2万2000の「いいね！」が付いていた。投稿したのは、野生動物の保護団体。

野生動物の保護団体・ジャパンワイルドライフセンター（JWC）の佐草和泉代表によると、「（一般の方が）イヌかと思って保護して、世話をしていたら、『いや…犬じゃないかもしれない』『タヌキじゃないかな』と相談があった」のだという。

団体で預かることになり、搬送に耐えられる状態に成長するまで、保護した人の手元に置くことになった。

しかし、そうこうするうちに姿はどんどん変わった。

耳はとがって長く、尻尾は長くて細くなっていった。

なんと謎の赤ちゃんの正体は、イヌでもタヌキでもなく、キツネだったのだ。

この経緯をSNSに投稿すると、「情報量が多い。でもカワイイ」「キツネにつままれた気分」といった声が寄せられた。

野生動物保護の“見極め”とは

その後、キツネの赤ちゃんはすっかり元気になった。

野生に返るための訓練を受け、自然に戻される予定だ。

佐草代表は野生動物の赤ちゃんを見つけた場合の注意点として、「すぐに保護するのではなく、半日、できれば1日様子を見てほしい。近くに大抵は親がいる。例えば（親が）移動の最中や食事をしに行って、留守番しているケースも多かったりするので、すぐに手を出さないで欲しい」と呼びかけている。

保護団体によると、動物の子どもは非常に姿が似ていて、見慣れている人でも間違えることがあるという。

（「イット！」 5月8日放送より）