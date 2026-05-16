「男女の関係はこういうものだよ」。彼からの誘いを拒み続けたものの、同意のないまま関係が進んでしまい、15歳で未婚の母となった横井桃花さん。「性的同意」という言葉が広がりを見せる昨今、それに救われる人がいる反面、ある危機感を募らせているそうです。

【写真】「15歳で出産」ベッドで我が子と対面した日の横井さん（6枚目/全16枚）

「拒んでいる自分の感覚がおかしいのか」

現在は7歳になる息子と2人で暮らしている横井さん

── 中学3年生の時に妊娠が判明し、15歳で母になった横井桃花さん。初めて産婦人科を受診したときは、すでに妊娠8か月。中絶できる時期を過ぎていたそうですね。なぜ受診まで時間が空いてしまったのでしょうか。

横井さん：中3の秋頃、生理が止まって吐き気もあったので、「妊娠しているかもしれない」という自覚はありました。かなり焦って自分で中絶、出産、里子について調べましたがすべて正確に理解できたわけではなくて、妊娠周期の数え方など間違えて把握していて、「まだ間に合うだろう」と思い込ませていました。しかし、何かが解決したわけではなく、不安ばかり募っていって。この世からお腹の子どもと一緒にいなくなることで、自分の罪を償えるのではないか、と混乱したほどです。

── 周囲に相談するという選択肢はありませんでしたか。

横井さん：付き合っていた彼には伝えていましたが、「調子悪いだけでしょ」と取り合ってもらえませんでした。周りの大人に知られたら「中学生のくせに」と非難される。そう思うと怖くて誰にも言えませんでした。意を決して母に打ち明け、ようやく受診したときには、すでに妊娠31週。医師から「もうおろすことはできない時期です」と告げられました。もう産む選択肢しか残っていない。むしろ、産んでもいいんだとホッとしてしまった瞬間でもありました。

── 交際が始まってすぐに関係を求められた際、横井さんははっきりと拒絶の意思を伝えていたそうですね。

横井さん：まだ中学生ですし、受験も控えた大事な時期でもあるので、「こういうことはまだ早いし、嫌だよ」とはっきり伝えていました。でも彼からは「付き合っているんだからいいじゃん」「男女の関係はこういうものだよ」と言われてしまって。

拒んでいる自分の感覚がおかしいのか、好きだったら応じるものなのか。何が正解なのか分からないまま迷っているうちに、最終的には力づくで関係を持つ形になってしまいました。

「前はよかったのに、なんでダメなの？」と

成人式を迎えたとき

── 相手の言葉に押し切られ、「同意」のないまま関係が進んでしまった。その後も、横井さんの「嫌だ」という意思は受け止められなかったのでしょうか。

横井さん：一度そういう関係になってしまうと、次に断ったときに「前はよかったのになんでダメなの？」と詰め寄られ、拒み続けることが難しくなりました。「せめて避妊はしてほしい」とお願いしましたが、「避妊具が高くて買えない」「買うところを誰かに見られたら嫌だ」と。調べてみたら1000円くらいするんですよね。中学生には大金ですし、家計も厳しかった私には用意することもできなくて。

母は仕事で不在がちで、学校が終わると彼が家に来る。逃げ場のない状況が続いていました。当時は、生理のことですら友達同士で口にするのが恥ずかしく、誰にも打ち明けることができなかったんです。

── 嫌だという気持ちを抱えながら、その関係を断ち切れなかったのはなぜでしょう。

横井さん：当時はいろんな環境の変化が重なり、気持ちが不安定になっていました。中3になるタイミングで母が再婚し、仲よしの兄も結婚して家を出てしまい、急にひとり取り残されたような感覚がありました。強い孤独感を覚え、「人生もうどうでもいいや」と投げやりになっていたんです。

中1の頃から不登校気味で、学校も安心できる場所ではありませんでした。一部の先生が生徒の胸ぐらを掴んだり、いじめに加担する場面を見たこともあって、大人に対する嫌悪感もありました。

家にも学校にも居場所がなく、頼れる相手がいなかった。だからこそ、彼を拒絶することで、「ひとりぼっちになってしまうんじゃないか」という怖さがありました。今思えば、彼に依存していたのかなと思います。

── 妊娠が分かった後、相手側とはどのような話し合いが行われたのでしょうか。

横井さん：当初、彼は「一緒に育てよう」と言っていました。ところが、両家で話し合う前に2週間ほど連絡が取れなくなり、その後、相手の親から突然「里子に出してくれ」と言われたんです。でも私は自分の手で育てたかった。すると今度は相手の家に住み、彼の家族の世話や家事を担いながら育ててほしいという話がきて。「せめて1歳までは自分の母の元で育てたい」と伝えると、「それならうちは受け入れられない」と突っぱねられ、話し合いは決裂しました。

さらに出産後には、彼から「子どもの血液型が違った。自分の子じゃない」と言われました。病院に確認したら、「無断で血液検査などしない」と言われて。親が嘘をついて引き離そうとしているのだと思いました。

「逃げたいならそう言って」。彼にそう伝えると、「じゃあ、逃げます」とLINEが来て、それきりになりました。最終的には、高校に進学せず、母に助けてもらいながら、子どもを育てていくことにしたんです。

「性的同意」という言葉が機能するには

── 2023年の刑法改正で、性犯罪の規定が見直されました。合意の有無を考える際に、暴力や脅しだけでなく、「嫌だ」と言える状況だったか、言った後も拒み続けられる状況だったかも問われるようになっています。かつての経験を振り返り、「性的同意」という言葉が広まってきた今の状況をどう見ていますか。

横井さん：法律として明確な基準ができたことで、それに救われる人も増えると思うので、よかったなと感じます。当時から社会にそうした認識があれば、私の「嫌だ」という言葉も、もう少し重みのあるものとして伝わっていたかもしれません。

ただ、その言葉を知っていたとしても、実際に防げたかどうかは分かりません。

10代前半という心も体も未熟な時期に、相手がどこまでその意味を理解し、自分をコントロールできるのか。言葉やルールだけでは埋められない難しさがあるんじゃないかなという気がします。

── ルールが整うだけでは、守り切れない危うさがあると。

横井さん：結局、性的同意という言葉が機能するためには、性教育とセットでなければ変わらないのではと思うんです。振り返ると、当時の私の学校では、男子が性の話題でふざけていると先生も一緒になって「そういうときはゴムつけろよ」とおちゃらけて流すような環境でした。それでは生徒は行為そのものを軽視してしまいます。

女性の体にどれほどの負担がかかり、出産には命の危険が伴うこと。そうした現実をちゃんと伝えていかないと、言葉だけが独り歩きしてしまう気がします。

私自身も当時はあまりに無知でした。だからこそ、性行為の先には、相手の体や人生に関わる責任があることを発信していきたいと思っています。

取材・文：西尾英子 写真：横井桃花