BIRKENSTOCKの新作トングサンダル♡軽やかな夏を彩るEVAモデル登場

夏のおしゃれを快適に楽しみたい大人女子に注目してほしいのが、BIRKENSTOCKの人気トングサンダル「GIZEH」の新作モデル。軽量で水に強いEVA素材に、存在感たっぷりの半透明ビッグバックルを組み合わせた「GIZEH BIG BUCKLE EVA」が登場しました。ファッション性と機能性を兼ね備えた一足は、海辺のお出かけから街歩きまで幅広く活躍してくれそうです♪

軽やかさと洗練感を両立

1983年に誕生したBIRKENSTOCKの「GIZEH」は、ブランドを代表するトングスタイルとして長年愛され続けている人気モデル。

今回新たに登場する「GIZEH BIG BUCKLE EVA」は、そのアイコニックなデザインに、羽のように軽いEVA素材を採用した夏仕様の一足です。

EVA素材は軽量で水に強く、濡れた場所でも扱いやすいのが魅力。

さらに、一体成形で作られたフットベッドには、BIRKENSTOCKならではの足の形状を考えた設計思想が取り入れられており、歩きやすさにもこだわっています。

また、滑りにくいアウターソールを備えているため、ビーチやプールサイドはもちろん、アウトドアシーンでも安心して履けるのが嬉しいポイントです。

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半透明バックルが夏コーデの主役に

今回の新作で特に注目したいのが、半透明デザインのBIG BUCKLE。

2017年に登場して以来、BIRKENSTOCKを象徴するディテールとして人気を集めるビッグバックルが、より軽やかでモダンな印象へアップデートされました。

柔らかな曲線を描くバックルは、光を受けることで美しいコントラストを演出。シンプルなトングサンダルに洗練されたアクセントを加えてくれます。

カラー展開は、やさしいニュアンスカラーが魅力の「エッグシェル」、フェミニンな印象の「ライトローズ」、シックで万能な「ブラック」の全3色。

どれも夏のスタイリングに取り入れやすく、デニムやワンピース、リゾートスタイルまで幅広いコーデにマッチします。

商品情報

GIZEH BIG BUCKLE EVA



価格：各9,900円（税込）

カラー展開：エッグシェル／ライトローズ／ブラック

発売形式：オンライン限定発売

軽量EVA素材と半透明ビッグバックルを組み合わせた、機能性とデザイン性を兼ね備えたトングサンダルです。

夏のおしゃれを快適に楽しんで

デザイン性だけでなく、軽やかな履き心地や機能性も魅力の「GIZEH BIG BUCKLE EVA」。

リゾートシーンにはもちろん、普段の街コーデにも取り入れやすく、大人の夏スタイルをぐっと洗練された印象へ導いてくれます。

抜け感のある足元を演出しながら、快適さも叶えてくれる一足。今季のサマーシューズ候補として、ぜひチェックしてみてください♡