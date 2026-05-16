プロ野球セ・リーグは15日、3試合が行われました。

3位DeNA対4位の巨人は両チーム無得点の5回、キャベッジ選手がソロホームランを放ち巨人が先制。さらに井上温大投手が犠牲フライで2点を挙げました。先発の井上投手は8回無失点、9回はライデル・マルティネス投手が0点に抑えDeNAに勝利しました。

首位・ヤクルトは2点リードの7回に荘司宏太投手が中日の板山祐太郎選手に満塁ホームランを浴び、逆転を許します。それでも8回に岩田幸宏選手の2点タイムリーで勝ち越すと、9回には増田珠選手の2ランホームランで突き放し、勝利しました。

広島は阪神先発の大竹耕太郎投手に対して4回、モンテロ選手がソロホームランを放ち先制すると、6回に小園海斗選手のタイムリーで2−0とします。援護をもらった先発の栗林良吏投手は阪神打線を1安打に抑え完封で勝利に貢献しました。

＜5月15日セ・リーグ結果＞

◆巨人 2-0 DeNA

勝利【巨人】井上温大（3勝3敗）

敗戦【DeNA】平良拳太郎（2勝2敗）

セーブ【巨人】マルティネス（1勝1敗11S）

本塁打【巨人】キャベッジ7号

◆ヤクルト 8-5 中日

勝利【ヤクルト】荘司宏太（3勝）

敗戦【中日】杉浦稔大（1勝2敗）

セーブ【ヤクルト】キハダ（1勝13S）

本塁打【ヤクルト】サンタナ9号、増田珠3号【中日】板山祐太郎3号、4号

◆広島 2-0 阪神勝利【広島】栗林良吏（4勝1敗）敗戦【阪神】大竹耕太郎（2勝2敗）本塁打【広島】モンテロ5号