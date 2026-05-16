高島誠トレーナー「右投げ右打ちの強打の内野手は、かなり希少」

右投げ左打ちは昨今、多くの選手に選ばれるスタイルだが、必ずしも全員に合っているわけではない。左打席の方が一塁ベースまでの距離が近いこともあり、打率を考慮すると左打ちの方が有利という声も根強い中、個々の特性を優先すべきという意見もある。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんが、少年野球を含めた“右投げ右打ちの希少性”について言及した。

「右打ちの強打者はずっと少ない。今は右打者の方が価値が高いので、右で打てるのなら左打ちに変える必要はないです。右投げ右打ちの内野手で強打者は、かなり希少。プロに行きやすい状況になっています」

現在は広島県東広島市内で「Mac’s Trainer Room」を経営し、オリックス・山岡泰輔投手らプロ野球選手30人以上のサポートを経験。中学硬式チーム「東広島ポニー」に携わるなど少年野球にも密接に関わっており、野球界の流れには人一倍、敏感である。

メジャーリーグで活躍するドジャース・大谷翔平投手やホワイトソックス・村上宗隆内野手に代表されるように、野球界では右投げ左打ちが主流となっている。ただ、全員が大谷や村上のようにホームランを連発できる打者になれるかといえば、そうではない。

「ちょこちょこ当てる左打者が多くなると、どうしても価値が下がります。守備が良くても長打が少ないと価値が薄れます。一般的に左打ちが有利だと言われますけど、今のように多くなりすぎると、果たして有利だと言えるのでしょうか」

左打者が多くなると、チームとしても、左の好投手をぶつけられた時の対応が厳しくなる。「左打者ばかりだと戦略的に困ります。右の強打者がいることも大事。攻撃面では右打者の方が三盗をしやすいというメリットもあります。左打者が一塁までの距離が近いというメリットがあるように、右打者にもメリットがあるのです」。

特性に合わない練習の危険性「右で打てているのなら、左に変える必要なし」

高島さんは「右手・左手」「右足・左足」「腹筋・背筋」で、どちらが動かしやすいかによって選手を8タイプに分類する「パフォーマンスライン」を提唱する。右打ちにせよ左打ちにせよ、少しでも早く動きやすいタイプを見つけることが、パフォーマンス向上につながると力説する。

「選手の特性が分かってないと、強みを出せません。弱い方向に指導されると、結果が出せません」。例えば右打ちで体の使い方がフィットしていたにもかかわらず、俊足だからといって左打ちを勧めても、選手の特性と逆の動きを教えていては、うまくいかない。「右で打てているのなら、左に変える必要はありません」と力を込める。

指導者が過去の成功体験に基づいて、同じような練習をさせることは少なくない。選手がそのパターンに当てはまれば問題はないのだが、実際には全く合わないケースもある。高島さん自身、左が使いやすいタイプの右投げ右打ちだったが、高校時代にそれが分からず、合わない体の使い方で練習を続け故障に苦しんだ経験がある。結果が出ないと厳しく叱責され、真面目に取り組めば取り組むほど、無理して怪我につながるケースも想定される。

「指導者は自分がフィットしたものと、同じことを教えたがる人が多い。合わない動きをひたすら練習すると壊れる危険性があります。逆に、選手の特性を知ることで指導者の引き出しも増えます」

右打ちから無理に左打ちに変える必要はない。しかも左打ちが多い現在、強打の右打ちの価値は高まっている。「補強ポイントが右打者になることは多い。上を目指すには、右打ちのような希少価値を出すのも一つの戦略です」。

右投げ左打ちが有利とされる側面があるのは事実だろうが、選手の特性がわかれば“右の強打者”を育てられるのも事実。指導者には固定観念や成功体験にとらわれず、柔軟な指導が求められる。（尾辻剛 / Go Otsuji）