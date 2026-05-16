川崎麻世「本当に芸能人と出逢えるんだね？」 表参道で人気女性タレントと遭遇 2ショットも披露「お二人とも、スタイル抜群」「足長〜〜〜い」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）が13日、自身のインスタグラムを更新。プライベートでタレントの王林（28）と遭遇したことを、写真とともに明かした。
【写真】「足長〜〜〜い」王林との“プライベートショット”を披露した川崎麻世
川崎は「芸能人と出逢える街、原宿表参道のスオッチで気になる時計を見ていると、いきなり背後から声をかけて来た芸能人がいました ミュージカルでも共演した王林です！久しぶり会えて俺もテンション上がりました。店員さんが撮影してくれたんだけど、2人ともサングラスで王林が『2人でデートしてたって思われね〜かな？』と 誰も思う訳ねーだろ 超明るくて素敵な王林でした」（原文ママ）と2人のやり取りを報告し、「本当に芸能人と出逢えるんだね？」とうれしそうにつづり、複数枚の2ショットなどを披露。
この投稿に王林が「すぐ気づいたっ」とコメントしたほか、ファンからは「お二人とも、スタイル抜群」「足長〜〜〜い」「マヨさんのオーラが芸能人を惹きつけると思いますよ」などの反響が寄せられている。
【写真】「足長〜〜〜い」王林との“プライベートショット”を披露した川崎麻世
川崎は「芸能人と出逢える街、原宿表参道のスオッチで気になる時計を見ていると、いきなり背後から声をかけて来た芸能人がいました ミュージカルでも共演した王林です！久しぶり会えて俺もテンション上がりました。店員さんが撮影してくれたんだけど、2人ともサングラスで王林が『2人でデートしてたって思われね〜かな？』と 誰も思う訳ねーだろ 超明るくて素敵な王林でした」（原文ママ）と2人のやり取りを報告し、「本当に芸能人と出逢えるんだね？」とうれしそうにつづり、複数枚の2ショットなどを披露。
この投稿に王林が「すぐ気づいたっ」とコメントしたほか、ファンからは「お二人とも、スタイル抜群」「足長〜〜〜い」「マヨさんのオーラが芸能人を惹きつけると思いますよ」などの反響が寄せられている。