フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が１５日に放送され、ゲストにスタジオが沸いた。

この日のゲストは俳優の山下智久と女優・福原遥の「正直不動産」コンビ。スタジオの外観覧にも「人類のキセキ」「顔面国宝」などのパネルを持ったファンが駆けつけて騒然となった。

金曜レギュラーのお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子もオープニングからソワソワ。「（山下のことが）好きなんでしょ？」と聞かれた信子は「小学校から好きなんだけど、中学校の生徒手帳の見開きの表紙のとこに山Ｐ様を入れてて」とガチのファンだと告白。「今日はつかまる覚悟でキスしようと思ってる」と話し、ＭＣのハライチに「ダメです」と制止されていた。

そして山下と福原が並んで登場すると大歓声が上がり、山下は「恥ずかしい」と笑顔。信子は「直視されると普通に溶けちゃうから」と生の姿にメロメロとなった。

山下は芸能生活３０周年。「信じられないですね。色々あったんですけど、振り返ってみるとあっという間ですし、それだけ長い間お仕事させていただいてるというのは、みなさまのおかげだと思います」と語った。

前髪をふんわりとおろしたイメチェンヘアにネットもくぎ付け。「人類の奇跡」「山Ｐ全く老けないね カッケーなぁ」「山Ｐいつまでも若すぎんか？」「山Ｐがもう４１でビックリ」「さすがにかっこよすぎておもろい、もはやおもろい」「ふわふわヘア可愛い」「山Ｐに照れて直視出来ず、児嶋さんの影に隠れる信子可愛い」「そりゃ山Ｐに直視されたら溶けるわ」「慌ててチャンネル変えて大正解！！」「いつ年取るの？」と絶賛。

ＣＭ明けには信子が山下の後ろで唇をとがらせ、澤部佑から「遠近法でキスするなよ！」とつっこまれていた。