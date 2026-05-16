実話を基にした映画「ビリギャル」（２０１５年）のモデルとなり、第１子女児を出産した小林さやかさんが、子育ての様子をアップした。

１６日までに自身のインスタグラムを更新し「あっという間にすぎていく、幸せな日々」と題して投稿。「忘れたくないと思う一瞬が１日にたくさんあるけど、もはや１か月前のことを思い出せないくらいものすごいスピードで成長している娘」と子どもの成長を実感。

「母や友人たち、仕事の仲間たちのおかげで、今のところただただ幸せな子育てを経験できている」と周囲の支えに感謝し「母のようにすべてを受け入れて、どんなことも喜んであげられる子育てを、このまま出来るといいな、でもそれはやっぱりむずいもんなんかな、きっと色々悩むんだろうな、まぁそんなこと今考えても仕方ないか、とりあえずこの貴重な幸せ時間に浸っていればいいんかな、とか、思っている毎日」とつづった。

「＃子育て ＃育児 ＃ビリギャル」とハッシュタグをつけ、赤ちゃんと母親と撮影した３ショットを披露した。

小林さんは、ベストセラー本「学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶應大学に現役合格した話」で話題に。自身のインスタグラムのプロフィル欄では「ビリギャル本人」と自己紹介している。２２年秋からはコロンビア大学の教育大学院で学び、２４年５月に卒業を報告した。私生活では２０年９月にエンジニアの男性と結婚したことを発表したが、２４年５月に自身の「ｎｏｔｅ」で「今年の１月に夫とお別れをした」と離婚を報告。そして今年１月に第１子妊娠を公表。３月に女児出産を報告し、ポッドキャスト番組ではお相手について言及。「前の夫とはまったくかぶっておりません」「（離婚した）そのあとに今のパートナーにお目にかかったということ」と説明していた。