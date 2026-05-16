アイドルグループ「FES☆TIVE」小柴あいりが『週プレ』で初グラビア解禁！アイドル界を揺るがす豊満ボディを大解放♡
『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！
小柴あいりが、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！
【プロフィール】
小柴あいり（こしば・あいり）
2003年8月7日生まれ 大阪府出身
アイドルグループFES☆TIVEのメンバー。5月16日（土）に神奈川・横須賀のうみかぜ公園野外特設会場でFES☆TIVE主催の野外アイドルフェス「波響祭」を開催予定。
公式X【@Airi_FESTIVE】
公式Instagram【@festive_airi】
今号の『週プレ』は、声優界のグラビアクイーン・井口裕香の表紙＆巻頭グラビア＆DVDで7.11発売の最新写真集から珠玉のアザーカットとメイキング映像を！妖艶すぎるメリハリボディ・澄田綾乃の最新撮、ハタチになった蓬莱舞の研ぎ澄まされた曲線美も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】小柴あいり写真集「プロローグ」は、価格／1100円（税込）にて、主要電子書店で 5月11日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
官邸の奥の間に閉じこもる“卑弥呼”高市首相がこれから迎える「3つの危機」、
フィリピン、タイ、ベトナム…ひと足先に“油が足りなくなった国々”のリアル、
5.15メンバー発表！森保ジャパン「W杯サプライズ招集」はあるのか!? などなど・・・