ベルギー代表W杯メンバー発表!! ルカク&デ・ブライネら“黄金世代”の4選手が4大会連続出場へ
ベルギーサッカー協会は15日、北中米ワールドカップに臨むベルギー代表メンバーを発表した。「黄金世代」と呼ばれるGKティボー・クルトワ(R・マドリー)、MFアクセル・ビツェル(ジローナ)、MFケビン・デ・ブライネ(ナポリ)、FWロメル・ルカク(ナポリ)の4選手が4大会連続のW杯メンバー入りを果たした。
2000年以降に生まれた若手選手も各ポジションでタレント層が厚く、23歳のFWジェレミ・ドク(マンチェスター・C)と24歳のMFアマドゥ・オナナ(アストン・ビラ)は2度目のW杯出場。23歳のGKセンネ・ラメンス(マンチェスター・U)、25歳のDFマキシム・デ・クーパー(ブライトン)、25歳のFWシャルル・デ・ケテラーレ(アタランタ)も初のW杯に臨む。
さらに若い世代ではいずれも21歳のFWマティアス・フェルナンデス・パルド(リール)、FWディエゴ・モレイラ(ストラスブール)、DFホアキン・セイス(クラブ・ブルージュ)を選出。一方、日本代表FW後藤啓介とアンデルレヒトでチームメートだった17歳MFネイサン・デ・キャットは3月に初招集を掴み取るも選外となった。
ベルギー代表はW杯本大会でG組に入り、グループリーグではエジプト、イラン、ニュージーランドと対戦する。
ベルギー代表メンバーは以下のとおりとなっている。
▽GK
ティボー・クルトワ(R・マドリー)
センネ・ラメンス(マンチェスター・U)
マイク・ペンダース(ストラスブール)
▽DF
ティモシー・カスターニュ(フルハム)
ゼノ・デバスト(スポルティング)
マキシム・デ・クーパー(ブライトン)
コニ・デ・ビンター(ミラン)
ブランドン・メシェレ(クラブ・ブルージュ)
トーマス・ムニエ(リール)
ネイサン・ノイ(リール)
ホアキン・セイス(クラブ・ブルージュ)
アルトゥール・テアテ(フランクフルト)
▽MF
ケビン・デ・ブライネ(ナポリ)
アマドゥ・オナナ(アストン・ビラ)
ニコラス・ラスキン(レンジャーズ)
ユーリ・ティーレマンス(アストン・ビラ)
ハンス・バナケン(クラブ・ブルージュ)
アクセル・ビツェル(ジローナ)
▽FW
シャルル・デ・ケテラーレ(アタランタ)
ジェレミ・ドク(マンチェスター・C)
マティアス・フェルナンデス・パルド(リール)
ロメル・ルカク(ナポリ)
ドディ・ルケバキオ(ベンフィカ)
ディエゴ・モレイラ(ストラスブール)
アレクシス・サレマーカーズ(ミラン)
レアンドロ・トロサール(アーセナル)
2000年以降に生まれた若手選手も各ポジションでタレント層が厚く、23歳のFWジェレミ・ドク(マンチェスター・C)と24歳のMFアマドゥ・オナナ(アストン・ビラ)は2度目のW杯出場。23歳のGKセンネ・ラメンス(マンチェスター・U)、25歳のDFマキシム・デ・クーパー(ブライトン)、25歳のFWシャルル・デ・ケテラーレ(アタランタ)も初のW杯に臨む。
ベルギー代表はW杯本大会でG組に入り、グループリーグではエジプト、イラン、ニュージーランドと対戦する。
ベルギー代表メンバーは以下のとおりとなっている。
▽GK
ティボー・クルトワ(R・マドリー)
センネ・ラメンス(マンチェスター・U)
マイク・ペンダース(ストラスブール)
▽DF
ティモシー・カスターニュ(フルハム)
ゼノ・デバスト(スポルティング)
マキシム・デ・クーパー(ブライトン)
コニ・デ・ビンター(ミラン)
ブランドン・メシェレ(クラブ・ブルージュ)
トーマス・ムニエ(リール)
ネイサン・ノイ(リール)
ホアキン・セイス(クラブ・ブルージュ)
アルトゥール・テアテ(フランクフルト)
▽MF
ケビン・デ・ブライネ(ナポリ)
アマドゥ・オナナ(アストン・ビラ)
ニコラス・ラスキン(レンジャーズ)
ユーリ・ティーレマンス(アストン・ビラ)
ハンス・バナケン(クラブ・ブルージュ)
アクセル・ビツェル(ジローナ)
▽FW
シャルル・デ・ケテラーレ(アタランタ)
ジェレミ・ドク(マンチェスター・C)
マティアス・フェルナンデス・パルド(リール)
ロメル・ルカク(ナポリ)
ドディ・ルケバキオ(ベンフィカ)
ディエゴ・モレイラ(ストラスブール)
アレクシス・サレマーカーズ(ミラン)
レアンドロ・トロサール(アーセナル)