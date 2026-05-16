　ベルギーサッカー協会は15日、北中米ワールドカップに臨むベルギー代表メンバーを発表した。「黄金世代」と呼ばれるGKティボー・クルトワ(R・マドリー)、MFアクセル・ビツェル(ジローナ)、MFケビン・デ・ブライネ(ナポリ)、FWロメル・ルカク(ナポリ)の4選手が4大会連続のW杯メンバー入りを果たした。

　2000年以降に生まれた若手選手も各ポジションでタレント層が厚く、23歳のFWジェレミ・ドク(マンチェスター・C)と24歳のMFアマドゥ・オナナ(アストン・ビラ)は2度目のW杯出場。23歳のGKセンネ・ラメンス(マンチェスター・U)、25歳のDFマキシム・デ・クーパー(ブライトン)、25歳のFWシャルル・デ・ケテラーレ(アタランタ)も初のW杯に臨む。

　さらに若い世代ではいずれも21歳のFWマティアス・フェルナンデス・パルド(リール)、FWディエゴ・モレイラ(ストラスブール)、DFホアキン・セイス(クラブ・ブルージュ)を選出。一方、日本代表FW後藤啓介とアンデルレヒトでチームメートだった17歳MFネイサン・デ・キャットは3月に初招集を掴み取るも選外となった。

　ベルギー代表はW杯本大会でG組に入り、グループリーグではエジプト、イラン、ニュージーランドと対戦する。

　ベルギー代表メンバーは以下のとおりとなっている。

▽GK

ティボー・クルトワ(R・マドリー)

センネ・ラメンス(マンチェスター・U)

マイク・ペンダース(ストラスブール)

▽DF

ティモシー・カスターニュ(フルハム)

ゼノ・デバスト(スポルティング)

マキシム・デ・クーパー(ブライトン)

コニ・デ・ビンター(ミラン)

ブランドン・メシェレ(クラブ・ブルージュ)

トーマス・ムニエ(リール)

ネイサン・ノイ(リール)

ホアキン・セイス(クラブ・ブルージュ)

アルトゥール・テアテ(フランクフルト)

▽MF

ケビン・デ・ブライネ(ナポリ)

アマドゥ・オナナ(アストン・ビラ)

ニコラス・ラスキン(レンジャーズ)

ユーリ・ティーレマンス(アストン・ビラ)

ハンス・バナケン(クラブ・ブルージュ)

アクセル・ビツェル(ジローナ)

▽FW

シャルル・デ・ケテラーレ(アタランタ)

ジェレミ・ドク(マンチェスター・C)

マティアス・フェルナンデス・パルド(リール)

ロメル・ルカク(ナポリ)

ドディ・ルケバキオ(ベンフィカ)

ディエゴ・モレイラ(ストラスブール)

アレクシス・サレマーカーズ(ミラン)

レアンドロ・トロサール(アーセナル)