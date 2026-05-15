猛暑に向けてすっきりヘアケア　「ロクシタン」ミント香るヘアケアアイテム発売

「ロクシタン（L’OCCITANE）」が、猛暑や梅雨時期に蒸れやすい頭皮や髪を爽快に導く、ミント香るドライシャンプー「ファイブハーブス ピュアフレッシュネスドライシャンプーミスト」（限定品、80mL 3960円）と、頭皮用スクラブ「ファイブハーブス ピュアフレッシュネス ディープスカルプクレンジング」（限定品、150mL 4400円）を5月27日に発売する。

【画像をもっと見る】

ファイブハーブス ピュアフレッシュネスドライシャンプーミストは、シュッとひと吹きするだけで涼やかにリフレッシュできる、洗い流さないヘアシャンプー。皮脂癒着成分としてシリカパウダーを配合し、余分な皮脂を吸収することで、さらりとした仕上がりの頭皮に導く。外出先やアウトドアシーンなどにも持ち運びやすい、ポータブルサイズも特徴。

ファイブハーブス ピュアフレッシュネス ディープスカルプクレンジングは、ヘッドスパ感覚で頭皮をマッサージしながら、爽快な地肌に導く頭皮用スクラブ。自然由来有効成分の炭の吸着力により、毛穴の蓄積汚れまでオフ。頭皮の汚れをすっきり洗い流し、爽快な頭皮と髪へと導く。

さらに店頭では、ミントの力でフレッシュな頭皮と髪に導く「ピュアフレッシュ」シリーズも展開。ひんやり感が高まった洗い流さないトリートメントや、爽快な洗い心地のシャンプー、コンディショナーなどを揃える。

◾️ロクシタン：公式サイト