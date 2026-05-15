レイバン × スター・ウォーズ　グローグーとマンダロリアンをモチーフにした4型発売

「レイバン（Ray-Ban）」が、スター・ウォーズと協業した「レイバン｜スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー コレクション」を発売した。映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の公開に先駆け、レイバン公式オンラインストアで取り扱っている。レイバン取り扱い店舗では5月中旬の販売開始を予定している。

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同コレクションでは、作中のキャラクター、マンダロリアンとグローグーをモチーフに採用。サングラスとオプティカルフレーム計4型をラインナップしている。

サングラスは、マンダロリアンを象徴する鎧からインスピレーションを得て、ラップアラウンドフレームとミラーレンズを採用した「THE MANDALORIAN™ OLYMPIAN DELUXE」（4万5650円）と、透明感のあるベージュフレームにグリーンレンズを合わせ、グローグーの穏やかさと内なる強さを表現した「GROGU™ MEGA WAYFARER II」（4万2350円）を用意。

そのほかキッズ向けとして、グレーまたはブラウンのアセテートフレームにグリーンレンズを採用し、テンプルにグローグーのアイコンをあしらった「GROGU™ MINI NEW WAYFARER」（1万8480円）と、スクエアシルエットのオプティカルフレームをベースに銀河を思わせるデザインに仕上げた「GROGU™ MINI NEW WAYFARER OPTICAL」（2万1120円）を揃えている。

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