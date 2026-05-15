「ルージュ エルメス」のポップアップが銀座で開催 新色リップオイルを先行発売
イベントは、2020年のビューティコレクション立ち上げから、メゾンのアイコニックな存在であるリップスティック「ルージュ エルメス」にフォーカス。歴代のリミテッドエディションをはじめ、パッケージデザインのデッサンや、現在展開しているリップを展示するコーナーが登場。エルメス ビューティ部門 クリエイティブ・ディレクターのグレゴリス・ピルピリス（Gregoris Pyrpylis）や、エルメス アーティスティック・ディレクターのピエール＝アレクシィ・デュマ（Pierre Alexis Dumas）によるメッセージや、各シェードに込めたストーリーが空間を彩り、エルメスビューティの世界を体感することができる。
先行発売アイテムとして、リップケアオイル「エルメジスティブル」（8.5mL 7920円）から新2色を用意。熟したデーツのような赤みがかったブラウン「ブラウン・セガイ 07」と、繊細なピンクとゴールドのパールが唇に光沢をもたらす「ローズ・ナシ 10」を揃える。全国発売は9月を予定している。
タッチアップスペースでは、リップをはじめとするエルメスビューティの商品を試すことができ、会場で購入も可能。タッチアップは公式サイトで予約を受け付け、当日来場者向けの席も一部用意している。また、絵画のような仕上がりの写真を撮影できるフォトブースを設置するほか、購入特典としてハート型のギフトボックスや、ドリンク、ステッカーを配布する。
会場は、銀座メゾンエルメスに隣接する開放的な屋外型スペースであり、既存ファンの回遊と、普段ブティックに足を運ぶ機会の少ない新規層にアプローチする。
◾️「ROUGE HERMÈS POPUP EVENT―ルージュ エルメス ポップアップイベント」開催概要
期間：2026年5月15日（金）〜5月24日（日）
場所：東京都中央区銀座5-3-1 銀座ソニーパーク 1階
時間：11:00〜19:00（最終入場時間 18:30）
入場料：無料
◾️エルメス：公式オンラインストア