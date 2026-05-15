「ルージュ エルメス」のポップアップが銀座で開催　新色リップオイルを先行発売

「エルメス（HERMÈS）」が、「ROUGE HERMÈS POPUP EVENT―ルージュ エルメス ポップアップイベント」を銀座ソニーパークで5月24日まで開催している。エルメスブティック以外でポップアップイベントを開催するのは初となる。

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イベントは、2020年のビューティコレクション立ち上げから、メゾンのアイコニックな存在であるリップスティック「ルージュ エルメス」にフォーカス。歴代のリミテッドエディションをはじめ、パッケージデザインのデッサンや、現在展開しているリップを展示するコーナーが登場。エルメス ビューティ部門 クリエイティブ・ディレクターのグレゴリス・ピルピリス（Gregoris Pyrpylis）や、エルメス アーティスティック・ディレクターのピエール＝アレクシィ・デュマ（Pierre Alexis Dumas）によるメッセージや、各シェードに込めたストーリーが空間を彩り、エルメスビューティの世界を体感することができる。

先行発売アイテムとして、リップケアオイル「エルメジスティブル」（8.5mL 7920円）から新2色を用意。熟したデーツのような赤みがかったブラウン「ブラウン・セガイ 07」と、繊細なピンクとゴールドのパールが唇に光沢をもたらす「ローズ・ナシ 10」を揃える。全国発売は9月を予定している。

タッチアップスペースでは、リップをはじめとするエルメスビューティの商品を試すことができ、会場で購入も可能。タッチアップは公式サイトで予約を受け付け、当日来場者向けの席も一部用意している。また、絵画のような仕上がりの写真を撮影できるフォトブースを設置するほか、購入特典としてハート型のギフトボックスや、ドリンク、ステッカーを配布する。

会場は、銀座メゾンエルメスに隣接する開放的な屋外型スペースであり、既存ファンの回遊と、普段ブティックに足を運ぶ機会の少ない新規層にアプローチする。

◾️「ROUGE HERMÈS POPUP EVENT―ルージュ エルメス ポップアップイベント」開催概要

期間：2026年5月15日（金）〜5月24日（日）

場所：東京都中央区銀座5-3-1 銀座ソニーパーク 1階

時間：11:00〜19:00（最終入場時間 18:30）

入場料：無料

◾️エルメス：公式オンラインストア