吉本新喜劇マドンナ女優、顔整いすぎ証明写真に反響「可愛すぎ」
お笑いタレントで吉本新喜劇座員の高橋靖子が11日にInstagramを更新。新調した証明写真を公開し、その整いすぎた顔面に反響が寄せられている。
【写真】足長い！ 吉本新喜劇美女の金髪ギャルJK姿
高橋は1967年5月26日生まれの58歳。80年代より東映京都の専属女優として活動するも、1997年に一度引退。その後1999年にオーディションを経て、新喜劇に入団を果たし、美形を活かした永遠のマドンナ役で出演している。
そんな高橋が「５年ぶりに証明写真」「笑顔禁止が難しい」とつづりながら、自身の証明写真を公開。マドンナ役女優らしい目鼻立ちの整った写真には、ファンから「可愛すぎ」「お顔立ちが整いすぎていてもうすごい！」「高橋さんお美し過ぎる方なので、どんな写真も変わりなくいつも素敵過ぎます」「若々しい」といった声が殺到している。
引用：「高橋靖子」Instagram（@oyasupororo）
【写真】足長い！ 吉本新喜劇美女の金髪ギャルJK姿
高橋は1967年5月26日生まれの58歳。80年代より東映京都の専属女優として活動するも、1997年に一度引退。その後1999年にオーディションを経て、新喜劇に入団を果たし、美形を活かした永遠のマドンナ役で出演している。
引用：「高橋靖子」Instagram（@oyasupororo）