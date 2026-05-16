甘辛 みつさんの漫画「甘辛家のバタバタ熱性けいれん！」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

風邪気味で発熱していた息子。回復してきたかなと思った日の夜、突然けいれんを始めて…という内容で、読者からは「突然のことだから、怖い！」などの声が上がっています。

初めて目の当たりにした“熱性けいれん”

甘辛 みつさんは、インスタグラムで育児漫画など発表しています。甘辛 みつさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

甘辛さん「4年前に第1子を出産してからです。出産後、わが子が『推し』になり、『推しの日常漫画を描きたい！』という欲が出てきました。せっかくなので誰かに見てもらいたいなと思い、インスタグラムで投稿するようになりました。

元々はSNSに疎い方だったので、漫画を発表すること自体ビビっていました。ですが勇気を出して漫画を発表したことで、フォロワーさんから反応をもらえたり、楽しく交流できたりするようになり、SNSに対する恐怖心がなくなりました」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

甘辛さん「自分にとって、初めてわが子の命の危機を感じた衝撃的な出来事だったので、漫画に残しておきたいと思い描きました。言うならば備忘録ですね」

Q.「熱性けいれん」について、どの程度の知識を持っていましたか。

甘辛さん「当時はSNSで流れてきた情報を流し読みするくらいの、浅い知識しか持ち合わせていませんでした」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

甘辛さん「同じ経験をされた方がいたり、『参考にします』とコメントをいただけたりしました。決して人ごとじゃない熱性けいれんなので、実際起きたときに冷静に対処できるように、この漫画が少しでも参考になったらいいなと思います」