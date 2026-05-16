市川團十郎、旅立つ直前に…父の“最初で最後の言葉”明かす「病室から手紙で来て…初めて」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演。父が亡くなる直前に遺した手紙の内容を明かした。
【写真】2013年に66歳で亡くなった十二代目市川團十郎さん
2022年に十三代目市川團十郎白猿を襲名し、さらなる飛躍を続ける團十郎だが、一度だけ父である十二代目市川團十郎から手紙をもらったことがあると明かした。
團十郎は当時を振り返り、「父がその映像を見て。病室から手紙で来て…初めて。『よくやっているか。その感じで頑張れ』」と亡くなる直前の手紙の内容を明かし、「初めて褒められました」と語った。
この話にMCの笑福亭鶴瓶も「旅立つ予感みたいなのが、自分のどっかにあったんじゃないかな」と語り、團十郎も「でもね、ダメなものはダメでしょうし。まあなんか感じてくれたんだったら」と父との思い出を明かした。
【写真】2013年に66歳で亡くなった十二代目市川團十郎さん
2022年に十三代目市川團十郎白猿を襲名し、さらなる飛躍を続ける團十郎だが、一度だけ父である十二代目市川團十郎から手紙をもらったことがあると明かした。
團十郎は当時を振り返り、「父がその映像を見て。病室から手紙で来て…初めて。『よくやっているか。その感じで頑張れ』」と亡くなる直前の手紙の内容を明かし、「初めて褒められました」と語った。
この話にMCの笑福亭鶴瓶も「旅立つ予感みたいなのが、自分のどっかにあったんじゃないかな」と語り、團十郎も「でもね、ダメなものはダメでしょうし。まあなんか感じてくれたんだったら」と父との思い出を明かした。