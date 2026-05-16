水陸両用のセットアップ!? これからの時季に頼りたい、おしゃれで機能性も高いDC Shoesの新作ウエア

“セットアップスタイル”。当然ですが上下揃えて着るモノなので、統一感が生まれやすく簡単にしゃれた雰囲気が纏えるアイテム。また、セパレートでも使えるモノも多く、それぞれで違う着こなしが楽しめるのも大きな魅力です。頼りにしている人も多いのではないでしょうか。

▲DC Shoes「26 WORKERS SHIRT SS」（7920円）

個人的にセットアップは服を購入するうえでとても良い選択肢のひとつだと思っています。最初は少し気恥ずかしいと思う人もいるかもしれませんが、先述した通り魅力に溢れているからです。取り入れさえすればメリットがたくさん。まだ手に取ったことがないのであれば、一度試すともう手放せなくなるほど便利だと感じるでしょう。

▲DC Shoes「26 WIDE CARGO SHORT」（5940円）

そんなメリットがたくさんあるセットアップですが、すっかり市民権を得て街でもよく見かけますし、各ブランドからも続々と登場するようになりました。選択肢が多いのは嬉しいことではあるものの、逆に選択肢が多すぎるのは購入する際に頭を悩ませる種となってしまいます。これからのシーズンであれば、どのようなアイテムが一体良いのか…。そう思っているときに目に留まったのが今回紹介するDC Shoesの水陸両用セットアップ。一見する限り、ただのカモ柄のウエアに見えますが機能性もしっかりと備えているんです。早速、その機能性の高さを見ていきましょう。

このセットアップがなぜ水陸両用と謳われているのか、それは塩素にも対応している素材だからです。おまけに吸水速乾性のあるDRY COMFORT素材をベースに使用しているため濡れてもすぐ乾きますし、ストレッチが利いているのでプールをはじめとした水辺でのアクティビティでもストレスなく着られます。別にプールや川、海など水辺で楽しむアクティビティに興味がない、という人でも吸水速乾やストレッチは暑い季節には有効な機能ですし、リゾート感が漂うリラックスした雰囲気のセットアップはむしろ普段使いにもってこい。1着あれば重宝すること請け合いです。

▲DC Shoes「26 DIVERSE SHORT」（5500円）

なお、カラバリはカモ柄以外にバンダナ柄（ペイズリー）もスタンバイ。個人的にはこちらの柄が好みです。ブラックが基調になっていますが、その中にさりげなく浮かび上がるペイズリー柄…とてもクールだと思います。ぜひ着こなしたいところです。

ちなみに、パンツはカーゴショーツとダイバーズショーツの2型が展開。カーゴショーツはよりストリートなイメージに振れそうですし、ダイバーズショーツはよりリゾート感のあるゆるい空気感が纏えそうです。どちらで合わせても水辺、そして街で映えるに違いありません。また、ほかにもホッケーシャツやTシャツなども。いずれも大人が楽しめるストリートなアイテムとなっています。

>> DC Shoes

＜文／手柴太一（GoodsPress Web）＞

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