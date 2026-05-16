「もっと信頼されたい」「努力を評価してもらいたい」「いつかは出世したい」……そんなあなたにおすすめなのが、越川慎司氏の著書 『会社から期待されている人の習慣115』 だ。マイクロソフトの元役員で、独立後はビジネスパーソンの働き方改善を支援してきた専門家である越川氏が、815社・17万3000人の行動を徹底分析して職場で評価される人たちの共通点を明らかにした。この記事では同書から、評価された人の32％が実践していた「ある習慣」を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

金曜日、「仕事をしたまま」の状態で帰っていないか？

金曜日、やりかけの仕事を残したまま退勤する。「来週も同じ作業をやるから」と、机の上をそのままにしていないだろうか。

だが、評価されている人たちは、この瞬間の行動がまったく違う。

815社17万人の「働き方改善」を支援してきた専門家である越川慎司氏は、著書『会社から期待されている人の習慣115』で、職場での評価が高い人たちの共通点を次のように紹介している。

調査によると、期待されている人の多くが金曜の17時に「10分だけ集中掃除」をしていました。書類の山をリセットし、机の上を真っさらにするのです。

一般社員174名を対象にこの習慣を導入したところ、翌週の探し物時間が平均21分短縮されるという結果が出ました。

1か月単位で見ると、約1時間半のムダ時間削減につながる計算です。

――『会社から期待されている人の習慣115』より

「たった10分」の整理整頓で、翌週の生産性が大きく変わるのである。

評価される人は「整理」を習慣にしている

そもそも評価されている人たちは、整理整頓の頻度自体が違う。

越川氏は、その差についてこう示している。

一週間におけるデスク整理の頻度について2,897名に聞くと、期待されている人たちは一般社員に比べて6.5倍の頻度で整理していることがわかりました。

一般社員は上司や同僚に怒られたら整理しますが、期待されている人たちは整理が習慣として組み込まれていたのです。

――『会社から期待されている人の習慣115』より

「気が向いたらやる」のではない。

あらかじめ時間を決め、習慣として組み込んでいるのだ。

その象徴が、金曜17時の「10分だけ集中掃除」なのである。

差を生むのは「捨てる基準」を持っているかどうか

さらに彼らは、「どう整理するか」にもルールを持っている。

越川氏は、その具体例として次の事実を紹介している。

また、期待されている人268名の整理整頓の習慣を調査したところ、32％にあたる87名が「2日ルール」を導入していました。

書類やメモを「いる・いらない・迷う」に分類し、「迷う」に入れたものは2日経っても必要と感じなければ破棄する。これを続けることで、デスクの上を視覚的にも余裕がある状態に保っていたのです。

――『会社から期待されている人の習慣115』より

たった32％と思うかもしれないが、これは一般社員における比率の38倍だという。

整理が進まない理由は、「捨てるか迷う」からである。

だからこそ、期限を決め、ルールで判断する。

この仕組みがあるから、机がリセットされ続ける。

その自律の姿勢が、「仕事ができる人」という評価につながっているのだろう。

（本稿は、越川慎司著 『会社から期待されている人の習慣115』 に関連した書き下ろし記事です）

越川慎司（こしかわ・しんじ）

株式会社クロスリバー 代表取締役社長

日系通信会社や外資ベンチャーなどを経て2005年にマイクロソフト米国本社へ入社。その後、日本マイクロソフトの役員としてExcelやPowerPointなどの事業責任者を務める。2017年には週休3日・複業を実践する会社、株式会社クロスリバーを設立し、800社以上の働き方改革を支援。年300回以上提供する企業向けオンライン講座の受講者満足度は平均96％、行動に移す受講者は95％以上。

著書は『世界の一流は「休日」に何をしているのか』（クロスメディア・パブリッシング）や、『AI分析でわかった トップ5%社員の習慣』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）など33冊、累計130万部。NHK、TBS、テレビ東京、PIVOT、NewsPicksやReHacQなどメディア出演多数。