パイオニアは、Dolby Atmosに対応するディスプレイオーディオ「DMH-SF1000」を5月に発売する。希望小売価格はオープン。

同機種は、これまで一部の対応車両に限定されたDolby Atmosの再生を、既存の車両でも楽しめるという。

Dolby Atmosの空間オーディオ技術と、パイオニア独自の車室内音場最適化機能「オートタイムアライメント＆オートイコライザー」を組み合わせ、多くの車両で採用される4chスピーカーで「Apple CarPlay」経由のDolby Atmosコンテンツを立体的なサウンドで再生できる。

さらに、テレオ音源を立体的に拡張する「ステレオスペーシャルサウンド」を搭載し、Dolby Atmos非対応の楽曲や「Android Auto」経由の楽曲再生でも、広がりのある空間的なサウンドを体験できる。空間表現の効果は、「LOW」、「HIGH」、「MAX」から選択できる。

リスニングポジションは、「Driver」、Front」、「All」から選択でき、乗車状況や好みに合わせた最適な音場設定が可能。ショートカットキーにも対応する。