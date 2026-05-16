日本サッカー協会（JFA）が15日、カナダ、メキシコ、アメリカの共同開催で行われるFIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表。W杯日本代表メンバーとしては初選出となった鹿島アントラーズの早川友基選手が記者会見に臨みました。

早川選手は選出されたことを受けて「ほっとしたというところもある。今まで日本代表の遠征があるたびに、自分はメンバーに入るか実はいつもドキドキしてて」と心境を明かし、「毎回活動でしっかり結果を残せるかどうかが次につながると思っていたんですけど、今回の発表に関しては、自分がやれることをやりきった中での、発表を待つ形だったので、まずメンバーに入れて、ほっとしたというのと、またここから次の戦いが始まるというところで、身が引き締まるなと」と語りました。

選出された理由については自身で分析した早川選手。「アントラーズからキャリアをスタートして、当時自分は試合にも絡めていなかった立場でしたけど、自分の中でも何が強みなのかしっかり理解することから始めて、しっかり練習を積んできたと思いますし、2年目から試合に出て、自分の強みはビルドアップだったり、攻撃の起点になるところと年数を重ねて、シュートストップの面でも自分の中で、強みだなと思えるようになった。それがより去年から結果として目に見える形として出せるようになった。これは評価してもらえたパフォーマンスの1つではないか」と述べます。

そして今回の経験を通して感じた思いとして「いろんな局面がありますけど、ターニングポイントというよりかは、次に進むいいステップを踏んだ感じだと思う」と胸の内を明かし、「去年は優勝を味わって、今年はワールドカップのメンバーに選ばれるということで、国を背負った戦いが始まると思うんですけど、そこで自分のパフォーマンスがどれだけ出せるのか、普段の日常が問われる場所だと思うので、そこに行って、自分がこれだけやれたと感じるのか、それともまだまだ取り組まなければいけないと感じるのか、行った先でしか分からないことなので、次の課題であったり、サッカー選手としていい選手になるためにどういうことをしていかなければいけないのかは後々分かってくる」と考えを述べました。