夏におすすめの使い方も試してみた!持ち運べるすりおろし果実｢ピュレフルーツ｣

持ち運べるすりおろし果実｢ピュレフルーツ｣シリーズは、もう食べたことはありますか。持ち運びができて、いつでもどこでもフルーツが手軽に楽しめる商品で、様々な種類のフルーツで発売されています。お料理に使えたり、これから暑くなってくる季節におすすめの使い方も実はあります。紹介しているので、参考にしてもらえると嬉しいです。

持ち運びにも便利

｢ピュレフルーツ｣シリーズは、果実 100％で、1 袋で 1/2 日分の果実がとれるそうです。パウチ入りなので持ち運びもしやすく、朝食や昼食など好きな時に好きな場所で手軽に楽しむことができます。

炭酸と割ってドリンクとして飲んでみるのもおすすめです。ピュレフルーツの果肉感と炭酸で、贅沢感のある爽やかな気分になります。

凍らせたまま持ち運びOK

｢ピュレフルーツ｣シリーズは、凍らせることもできます。これから暑くなってくる季節には、凍らせることで、お弁当などの保冷剤の代わりにも使えるので便利です。

保冷剤だと持って帰らないといけないですが、凍らせた｢ピュレフルーツ｣シリーズなら食べられるので荷物もちょっぴり軽くなります。

また、食後のひんやりデザートにもなるので、午後からの勉強や仕事が頑張れちゃいますね。お家では、凍らせた｢ピュレフルーツ｣をアイスがわりに食べてみるのもおすすめです。

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実はお料理にも使える

｢ピュレフルーツ｣をお料理に使ってみました。クラッカーに、クリームチーズや生ハムなどをのせて、仕上げに｢ピュレフルーツ すりおろしりんご｣をかければ、おしゃれなおつまみのカナッペに大変身です。

他にも、ジャムのようにパンに塗ってみたり、ヨーグルトのトッピングに入れてみたりといろんなアレンジができます。

いかがでしたか。これから暑くなってくる季節にぴったりな｢ピュレフルーツ｣シリーズ。全国のスーパーやコンビニなどで販売中なので、ぜひ試してみてくださいね。

取材協力/キッコーマン