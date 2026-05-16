「開けたら臭い…」下駄箱＆靴の匂い＆湿気カビも 梅雨前の“対策”に「え、めっちゃ良い」「これすごい」
掃除屋が教える「1分楽ピカ術」を発信している、こまちさん（@komachi_kurashi_）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。下駄箱の匂い、湿気、カビ対策を紹介した。
【画像】「カビまで生えてる…」ブーツを守る“対策”
「梅雨前にやっておくと安心」と書き出し、ショート動画を公開。「万能すぎない」「敷くだけで快適になるこのシート」と、竹炭シートを紹介し、「下駄箱って開けた瞬間臭くない！？」と呼びかけ、さらにブーツのチャック部分を「カビまで生えてる…」とアップで指摘。その対策として、「靴を全部出したら水拭きしてアルコールで拭きあげる」と説明。乾いたら、竹炭のシートをカットして下駄箱に敷く方法を紹介した。
また下駄箱のほかにも、冷蔵庫や衣装ケースに敷いたり、余った切れ端をゴミ箱に入れてにおい対策にもなることも追記した。
この投稿に「これすごい 押入れに良さそう」「敷けるのいいですね！私、リアルに竹炭置いてて靴出す時、落ちちゃうんですよ」「え、めっちゃ良い」とコメントが寄せられた。
こまちさんはこのほか、コスパのいい掃除用品や、暮らしを快適にする便利アイテムなどを紹介している。
【画像】「カビまで生えてる…」ブーツを守る“対策”
「梅雨前にやっておくと安心」と書き出し、ショート動画を公開。「万能すぎない」「敷くだけで快適になるこのシート」と、竹炭シートを紹介し、「下駄箱って開けた瞬間臭くない！？」と呼びかけ、さらにブーツのチャック部分を「カビまで生えてる…」とアップで指摘。その対策として、「靴を全部出したら水拭きしてアルコールで拭きあげる」と説明。乾いたら、竹炭のシートをカットして下駄箱に敷く方法を紹介した。
この投稿に「これすごい 押入れに良さそう」「敷けるのいいですね！私、リアルに竹炭置いてて靴出す時、落ちちゃうんですよ」「え、めっちゃ良い」とコメントが寄せられた。
こまちさんはこのほか、コスパのいい掃除用品や、暮らしを快適にする便利アイテムなどを紹介している。