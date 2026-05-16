ピン芸日本一決定戦『R-1グランプリ2026』王者・今井らいぱちが、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に登場！ 40歳手前の今井が、離れて暮らす妻と3人の子どものためにロケで爪痕を残そうとしたところ、交通事故で車に派手に跳ね飛ばされ……!?

【TVer】衝撃……R-1王者が車にはねられ宙を舞った衝撃の瞬間

今井は、3歳の娘と生後8ヵ月の双子のパパ。大阪から家族と上京してきたが、「ワンオペで3人（の育児）はちょっと大変」ということで妻子が大阪に戻り、現在は自分1人だけ東京で暮らしている。

実は今井は妻と、「R-1で結果が出なかったら大阪に帰る」と約束していたという。しかし、R-1で見事優勝し、2025年に3本しかなかったテレビ出演は、2026年ですでに30本以上に。家族をもう一度東京に呼び戻すつもりの今井は、さらに売れるべく、ロケ芸人として新たな一面を見せようとやる気満々だ。

そんな今井は、長崎県諫早市で交通安全教室の準備をしていたベテランスタントマンに出会い、カースタントに挑戦することに。走行中の車の前に⾶び出す練習や、⾞にはねられた際の受け⾝の取り方など、そのほかも準備を入念にして、ついに本番を迎えた。

自転車に乗った今井は、走る車に跳ね飛ばされ、数メートル先へ……。けたたましいクラクション、生々しい衝突音、今井の叫び声など、そのどれもが恐ろしい。本当の交通事故のような衝撃映像に、スタジオで見守るMCの千鳥は、「……アカンよ」「奥さん笑ってないって」「すごいな……」と苦笑いしかできなかった。

一方カースタントを無事成功させた今井は、ハイテンションで変顔を全力披露。そんな今井のことを千鳥は、「最後が一番おもろかったかも！」「アドレナリンが出て無茶苦茶になってます！」と笑いつつ、体当たりロケを称賛した。

なお、今井が確実に新境地を開拓して爪痕を残したロケ映像は、『相席食堂』5月12日放送回で公開された。

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