・「タケノコの下処理、知ってる？」の結果は…

・1位 知ってる 44%

・2位 なんとなく分かる 34%

・3位 知らない 21%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「タケノコの下処理、知ってる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「タケノコの下処理、知ってる？」