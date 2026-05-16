スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「タケノコの下処理、知ってる？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「タケノコの下処理、知ってる？」

・「タケノコの下処理、知ってる？」の結果は…


・1位 知ってる 44%
・2位 なんとなく分かる 34%
・3位 知らない 21%
　
※小数点以下四捨五入

17,826票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

簡単！基本のタケノコの茹で方


【材料】（作りやすい量 1回分）

タケノコ(生) 2~3本
  ヌカ 1/2カップ
  赤唐辛子 1~2本

【作り方】

1、土付きの生タケノコは、水をかけながらタワシ等でこすり、土を洗い流す。

生タケノコは、土の中から掘り出されて時間が経つとどんどん堅くなりますので、出来るだけ早くゆでましょう！



2、根元の硬い皮を1〜2枚めくり、赤黒いツブツブがあれば、包丁でこそげ落とす。

皮つきのままで茹でます。



3、先を斜めに切り落とし、縦に切り目を入れる。

少し堅いので気をつけて切り目を入れて下さい。



4、大きめの鍋にタケノコ、ヌカ、赤唐辛子を入れ、たっぷりの水を入れて、強火にかける。煮たってきたら、キッチンペーパーをかけ、吹きこぼれない火加減で40〜50分茹でる。

生タケノコの本数が違っても、ほぼ同じくらいで茹でられます。キッチンペーパーをかけるのは、タケノコが茹で湯から出ないようにする為です。



5、根元に竹串を刺して、スーッと通れば茹で上がっています。通りにくい場合は更に10〜15分茹でて竹串チェックをしてください。

掘り出されて時間が経っている生タケノコは1時間以上茹でてください。



6、手で触れるくらいまで自然に冷まし、流水でヌカを洗い流す。タケノコを縦に持ち、切り目に親指のハラをあて斜め下側にはがすように皮をむく。茹でたタケノコは水に放つ。

蓋の出来る保存容器に入れて冷蔵庫で保存できます。毎日水を代えると1ヶ月くらいは楽しめますが、風味は落ちます。熱湯消毒した保存瓶に入れて長期保存する方法もあります。



7、はがした皮は、内側を上にして置き根元側から軽く包丁を入れて、柔らかい姫皮だけを細切りにして水に放つ。

姫皮も茹でたタケノコ同様保存できます。梅肉やドレッシングで美味しくいただけます！



(E・レシピ編集部)