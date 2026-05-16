「タケノコの下処理、知ってる？」＜回答数17,826票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第531回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「タケノコの下処理、知ってる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「タケノコの下処理、知ってる？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単！基本のタケノコの茹で方
【材料】（作りやすい量 1回分）
タケノコ(生) 2~3本
ヌカ 1/2カップ
赤唐辛子 1~2本
【作り方】
1、土付きの生タケノコは、水をかけながらタワシ等でこすり、土を洗い流す。
生タケノコは、土の中から掘り出されて時間が経つとどんどん堅くなりますので、出来るだけ早くゆでましょう！
2、根元の硬い皮を1〜2枚めくり、赤黒いツブツブがあれば、包丁でこそげ落とす。
皮つきのままで茹でます。
3、先を斜めに切り落とし、縦に切り目を入れる。
少し堅いので気をつけて切り目を入れて下さい。
4、大きめの鍋にタケノコ、ヌカ、赤唐辛子を入れ、たっぷりの水を入れて、強火にかける。煮たってきたら、キッチンペーパーをかけ、吹きこぼれない火加減で40〜50分茹でる。
生タケノコの本数が違っても、ほぼ同じくらいで茹でられます。キッチンペーパーをかけるのは、タケノコが茹で湯から出ないようにする為です。
5、根元に竹串を刺して、スーッと通れば茹で上がっています。通りにくい場合は更に10〜15分茹でて竹串チェックをしてください。
掘り出されて時間が経っている生タケノコは1時間以上茹でてください。
6、手で触れるくらいまで自然に冷まし、流水でヌカを洗い流す。タケノコを縦に持ち、切り目に親指のハラをあて斜め下側にはがすように皮をむく。茹でたタケノコは水に放つ。
蓋の出来る保存容器に入れて冷蔵庫で保存できます。毎日水を代えると1ヶ月くらいは楽しめますが、風味は落ちます。熱湯消毒した保存瓶に入れて長期保存する方法もあります。
7、はがした皮は、内側を上にして置き根元側から軽く包丁を入れて、柔らかい姫皮だけを細切りにして水に放つ。
姫皮も茹でたタケノコ同様保存できます。梅肉やドレッシングで美味しくいただけます！
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「タケノコの下処理、知ってる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「タケノコの下処理、知ってる？」
・「タケノコの下処理、知ってる？」の結果は…
・1位 知ってる 44%
・2位 なんとなく分かる 34%
・3位 知らない 21%
※小数点以下四捨五入
17,826票
・2位 なんとなく分かる 34%
・3位 知らない 21%
※小数点以下四捨五入
17,826票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単！基本のタケノコの茹で方
【材料】（作りやすい量 1回分）
タケノコ(生) 2~3本
ヌカ 1/2カップ
赤唐辛子 1~2本
【作り方】
1、土付きの生タケノコは、水をかけながらタワシ等でこすり、土を洗い流す。
生タケノコは、土の中から掘り出されて時間が経つとどんどん堅くなりますので、出来るだけ早くゆでましょう！
2、根元の硬い皮を1〜2枚めくり、赤黒いツブツブがあれば、包丁でこそげ落とす。
皮つきのままで茹でます。
3、先を斜めに切り落とし、縦に切り目を入れる。
少し堅いので気をつけて切り目を入れて下さい。
4、大きめの鍋にタケノコ、ヌカ、赤唐辛子を入れ、たっぷりの水を入れて、強火にかける。煮たってきたら、キッチンペーパーをかけ、吹きこぼれない火加減で40〜50分茹でる。
生タケノコの本数が違っても、ほぼ同じくらいで茹でられます。キッチンペーパーをかけるのは、タケノコが茹で湯から出ないようにする為です。
5、根元に竹串を刺して、スーッと通れば茹で上がっています。通りにくい場合は更に10〜15分茹でて竹串チェックをしてください。
掘り出されて時間が経っている生タケノコは1時間以上茹でてください。
6、手で触れるくらいまで自然に冷まし、流水でヌカを洗い流す。タケノコを縦に持ち、切り目に親指のハラをあて斜め下側にはがすように皮をむく。茹でたタケノコは水に放つ。
蓋の出来る保存容器に入れて冷蔵庫で保存できます。毎日水を代えると1ヶ月くらいは楽しめますが、風味は落ちます。熱湯消毒した保存瓶に入れて長期保存する方法もあります。
7、はがした皮は、内側を上にして置き根元側から軽く包丁を入れて、柔らかい姫皮だけを細切りにして水に放つ。
姫皮も茹でたタケノコ同様保存できます。梅肉やドレッシングで美味しくいただけます！
(E・レシピ編集部)