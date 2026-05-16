「有力馬次走報」(１５日)

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆フローラＳを快勝したラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠）が１５日、オークス（２４日・東京、芝２４００メートル）の１週前追い切りを行った。武藤（レースはレーン）を背に美浦Ｗで３頭併せ。馬なりで６Ｆ８１秒１−３６秒８−１１秒３をマークして楽々と最先着を果たした。小笠師は「距離が延びるので長めからやりました。メンタル面がすごく良くて、最後も素晴らしい反応」と高評価。課題の発馬についても「特別に何かすることはしない」と話した。

◆天皇賞・春で３着だったアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道）は札幌記念（８月１６日・札幌、芝２０００メートル）参戦を予定。僚馬で大阪杯１０着のショウヘイ（牡４歳）も同レースを視野に入れる。

◆マイラーズＣ１４着のクルゼイロドスル（牡６歳、栗東・高橋忠）はパラダイスＳ（６月１４日・東京、芝１４００メートル）へ。

◆ワールドベストレースホースランキング ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）が１５日、今年の１月１日〜５月１０日に行われた世界の主要レースを対象としたランキングを発表した。

ランキングトップは前回から変わらずカーインライジング（騸５歳・香港）。スプリントＣ、チェアマンズスプリントプライズをともに４馬身１／４差で楽勝し、レーティングを１３０ポンドに上げた。２位タイは１２６ポンドの３頭。前回２位でクイーンエリザベス２世Ｃを制したロマンチックウォリアー（騸８歳・香港）に、英２０００ギニーを大外から豪快に突き抜けたボウエコー（牡３歳・英国）、昨年の凱旋門賞馬で今季初戦のガネー賞を完勝したダリズ（牡４歳・仏国）が並んでいる。

日本馬はフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）が１２３ポンドで７位、クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇）とマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚久）が１２２ポンドで８位タイに並ぶなど１０頭がランク入りしている。