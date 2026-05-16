プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第8節 ルーベンとアントワープの試合が、5月16日03:45にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。

ルーベンは明本 考浩（MF）、大南 拓磨（DF）、アブドゥルカリム・トラオレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ギュラノ・ケルク（FW）らが先発に名を連ねた。

34分に試合が動く。ルーベンのアブドゥルカリム・トラオレ（FW）がゴールを決めてルーベンが先制。

さらに44分ルーベンが追加点。ユセフ・マジズ（MF）のアシストからシーベ・シュライベルス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とルーベンがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、アントワープは同時に2人を交代。ティボ・ソマーズ（FW）、ダーム・フロン（DF）に代わりアンソニー・バレンシア（MF）、レイン・フアンヘルデン（DF）がピッチに入る。

53分ルーベンが追加点。ダビ・オポキュ（DF）のアシストからヘノク・テクラボ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ルーベンが3-0で勝利した。

なお、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）はフル出場した。大南 拓磨（DF）はフル出場した。

また、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

2026-05-16 05:40:30 更新