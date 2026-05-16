スイムウェアがはち切れてしまいそう…韓国美人チア、ファン悩殺の大胆リゾートSHOT

韓国で人気の美人チアリーダー、キム・ヒョニョンのスイムウェア姿がファンを魅了している。

【写真】“そこ”に釘付け…キム・ヒョニョンのぴたぴたウェットスーツ

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「父母の日だから両親とAnanti♡」とキャプションに綴り、釜山（プサン）のリゾートホテルを訪問した際の写真を数枚投稿した。

公開された写真には、青々とした海が一望できるプールで佇むキム・ヒョニョンが写っている。何より目が行くのは圧巻のプロポーションで、青と白のストライプ柄を基調としたスイムウェアから零れ落ちそうなボリューム感を惜しげもなく披露している。

ほかにも、白いラインがアクセントとなった黒のモノキニスイムウェア姿をあらわにし、美スタイルでファンを釘付けにさせたキム・ヒョニョン。彼女の投稿には「魅力的で美しい」「可愛すぎる！」「女神だ…」「なんという美貌だ…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

2000年9月5日生まれで25歳のキム・ヒョニョンは、2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北地区大会」でスター賞と人気賞を受賞し、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱・慶北大会」では最優秀モデル賞を獲得。2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に入賞するなど、さまざまな舞台でその美貌と存在感を証明してきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、さらに台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団にも所属し、華やかな魅力で人々を虜にしている。