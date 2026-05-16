「メンターとして…」落選の南野拓実に“W杯帯同”の可能性。森保一監督が明かす「今、交渉をしている」
日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。そのなかで、昨年12月に左膝前十字靱帯を断裂し、メンバーから外れた南野拓実について、森保一監督が“異例のプラン”を明かした。
森保監督は同日に放送されたテレビ朝日系列の『報道ステーション』に出演。番組内で選外となった南野について訊かれ、「拓実もチームのコンセプトを体現してくれているような選手だったので、本当にワールドカップの舞台で一緒に戦いたかったというところがあります。ただ、怪我で一選手として選ぶことはできなかったですけど、違う形でチームに帯同してもらえるように、今、調整をしてもらっています」と語った。
さらに指揮官は、「わかりやすくと言うと、チームのサポート役のメンターとして帯同してもらう。本人にはリハビリをしっかりしてもらいながら、チームのサポートをしてもらって、ということを考えています」と説明。メンバー外となった南野を、“精神的支柱”としてチームに同行させる可能性を示した。
また指揮官は、「前回のワールドカップで、アルゼンチンがそういう形を取っていた。それを真似しているわけではないですけど、彼も３月のイングランド戦の時には、イギリスには自費でチームに寄り添う形で来てくれたりもありましたし、本人はどういう形であってもチームと戦いたいという気持ちを持ってくれていますので、今、交渉をしているところであります」とコメントした。
森保ジャパンでの中心選手として長く戦ってきた南野。ピッチ外からのサポートという役割で、“チーム一丸”の戦いを後押しすることになるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
森保監督は同日に放送されたテレビ朝日系列の『報道ステーション』に出演。番組内で選外となった南野について訊かれ、「拓実もチームのコンセプトを体現してくれているような選手だったので、本当にワールドカップの舞台で一緒に戦いたかったというところがあります。ただ、怪我で一選手として選ぶことはできなかったですけど、違う形でチームに帯同してもらえるように、今、調整をしてもらっています」と語った。
また指揮官は、「前回のワールドカップで、アルゼンチンがそういう形を取っていた。それを真似しているわけではないですけど、彼も３月のイングランド戦の時には、イギリスには自費でチームに寄り添う形で来てくれたりもありましたし、本人はどういう形であってもチームと戦いたいという気持ちを持ってくれていますので、今、交渉をしているところであります」とコメントした。
森保ジャパンでの中心選手として長く戦ってきた南野。ピッチ外からのサポートという役割で、“チーム一丸”の戦いを後押しすることになるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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