日本サッカー協会(JFA)は15日、FIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表。J1・FC東京でプレーする長友佑都選手が、日本代表史上初となる5大会連続のメンバー入りを果たしました。

カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共同開催となる今大会。39歳で迎える大舞台へ向け、森保一監督がプレー面と精神面の両方から長友選手の選出理由について語りました。

まずプレーヤーとしての状態について、「彼のコンディション視察で見させていただいたときに、まずプレーヤーとしてインテンシティ高くプレーできること。そこで、チームが戦う一員としてプレーしてもらえるだけのコンディションであることをまずは確認させてもらいました」と語りました。

さらに、精神的支柱としての役割にも大きな期待を寄せ、「彼は5大会連続でワールドカップに出場するということで、過去4大会の成果も、課題もすべて知っているというところ。そして、ワールドカップの舞台では、これまでの延長上で考えて、選手たちには落ち着いて全力を出し切ってもらいたいというところはありますが、やはり本大会になると、プレッシャーが想像以上に大きくなって、選手たちのメンタル的なところも、経験の浅い選手はコントロールが難しくなるかもしれない。その上でプレーヤーとして見せられるコミュニケーションでの部分でも、チーム全体に影響力を及ぼしてもらえる。貢献してもらえると考えています」とこれまで築いた豊かな経験を高く評価しました。

付け加えて「コンディション的に、前回の試合を見たとき、局面局面での戦いはワールドカップ基準を持っているなというところで選ばせてもらいました」と語り、チームに不可欠な存在であることを説明しました。