佐久間大介、武蔵野うどんに感動！「かめばかむだけ甘いの出てきます。何これ、うんめー!!」

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佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

5月16日の放送では、強い弾力が特徴のものから、やわらかな食感のものまで、地域ごとに多彩な特色を持つ「うどん」を、ふたりがじっくり深掘りする。

■コシから食感まで千差万別！ご当地ならではの魅力

近年では全国のうどん店が関東へ進出し、各地のうどん文化がしのぎを削る時代となっている。そんな地域によってそれぞれ違う個性を持つうどんには、どのようなものがあるのか。その奥深い魅力に迫る。

テーマが発表されると、うどん好きを公言する日村は大興奮。いちばんの好物がうどんとのことで、今回のテーマを知り、熱い思いが止まらない。

推しの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”として登場したのは、毎年100軒を超えるうどん店を巡り、SNSの総フォロワー数が1,000万近くという、うどんマニア・むにぐるめさん。そして、骨折した際に病院で「つなぎめはうどんにしてくれ」と頼んで怒られたという、お笑い芸人・ケンドーコバヤシを迎える。

■3つの“推しポイント”を徹底深掘り

毎年数多くのイベントが開かれるほど、多くの人に親しまれてきた各地のご当地うどん。いったいどのような違いがあり、どのような魅力が隠されているのか？

スタジオでは、サクヒムが各地のうどんの違いを学びながら、「関東で加速する“うどん乱世”人気を支える驚きのコスパ」「ご当地うどんを食べ比べ！ いったいどんな違いが？」「概念が覆った…サクヒムが選ぶ“推しうどん”は？」という3つの“推しポイント”を徹底深掘り。その魅力を解説していく。

ご当地うどんの数は、番組が調べただけでも60種類以上。近年は関東に進出するご当地うどん店も増えており、ケンコバいわく、関東は「うどん乱世」に突入しているという。

人気の理由のひとつは、その価格の手頃さ。ラーメンが1,000円超えも珍しくない今、うどんなら700円前後で味わえるため、幅広い世代から支持を集めていると、むにぐるめさんは語る。

そこで、全国各地から厳選した4つのご当地うどんを佐久間と日村が食べ比べ、最も気に入った逸品を選ぶことに。エントリーするのは、定番の「讃岐うどん」、近年話題の「福岡うどん」、驚きの幅広な麺が売りの「ひもかわうどん」、そして強力な歯応えが特徴の「武蔵野うどん」だ。

妖怪「一反もめん」と称されるほど幅広いひもかわうどんをすすった日村は「こんなうまいの？」と目を丸くする。そして「モッチモチだ。口のなかでたたまれていくから、より食感も楽しくなるんだね」と絶賛。

一方、佐久間はゴツゴツしたビジュアルの武蔵野うどんに「でっか！ えぇっ!? 指くらいありますよ、太さ」と驚きを隠せない。初めて味わう食感も新鮮だったようで、「うどんで、いままでにないくらいかんでますよ」「かめばかむだけ甘いの出てきます。何これ、うんめー!!」と感動を口にする。

最後は、佐久間と日村がそれぞれお気に入りのうどんを決定。ナンバーワンに選ばれるのは、はたしてどのご当地うどんなのか。そして、もともと大好物だった日村はもちろん、佐久間にとってもうどんは“推し”になったのか？

なお、Tverでは放送後から地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

05/16（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信

出演：佐久間大介（Snow Man） 日村勇紀（バナナマン）

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/