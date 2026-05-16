「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

悲願のタイトル獲りに挑むココナッツブラウンは金曜、栗東の角馬場で調整を進めた。枠は真ん中の５枠９番に決まり、上村師は「偶数奇数は気にしていなかったし、並びも含めてちょうどいい所」と極端過ぎない場所を歓迎していた。

前走の小倉牝馬Ｓは少し馬体重を減らして３着に敗れたが、その後に間隔をあけたことで心身ともにリフレッシュ。指揮官は「馬体重も４６０キロ台と予定通りの感じで来ている。レース当日に４５０キロの後半くらいで走れれば」と順調な調整過程に自信をのぞかせた。

オープンに昇格してからは勝利に手が届いていないが、Ｇ１を含む重賞４戦で２、２、５、３着と掲示板を確保する安定ぶり。近走は中距離をメインに使われ、マイルの距離は１年ぶりとなるが、陣営は確固たる思いを持って臨む。トレーナーは「最後の爆発力を見ても、マイルでこその馬だと思っていた。道中で力まず、切れ味をそがれることがなければ、いい勝負ができると思っていますよ」と不敵な笑み。東京は初参戦で輸送も課題として残っているが、広々としたコースでこそ自慢の末脚が最大限に生きる。