巨人２−０ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１５日）――巨人が今季初の４連勝。

五回にキャベッジのソロなどで２点を先行し、逃げ切った。８回３安打無失点の井上が３勝目。ＤｅＮＡは打線がつながらなかった。

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臆することなく左打者の内角を厳しく突き続ける姿には、確かな成長が見てとれた。巨人の井上が自己最長に並ぶ８回を投げ、無失点で３勝目を飾った。

２５歳の左腕は毎年、右打者より左打者を苦手にしてきた。昨季の被打率も対右の２割６分４厘に対し、左は２割８分５厘。２０２４年は左打者の懐を突くツーシームを効果的に使い、８勝を挙げてブレイクしたが、昨季は厳しく突ききれず、甘く入って打たれたり、内角への意識付けができずに外角のスライダーやフォークボールが生きなかったりと、苦心のシーズンを送っていた。

この日は違った。先頭から左打ちの野手８人をずらりと並べる大胆な対策を講じてきたＤｅＮＡ相手に、その上をいく。内角へ得意球を要所で使い、凡打の山を築いた。初めて走者を許した四回、一死一塁で迎えた筒香には、２球目に内角に食い込むツーシームでファウルを打たせて追い込むと、最後はフルカウントから低めのカットボールで空振り三振。ＤｅＮＡの迮岡ベンチコーチを「今年はツーシームをかなりうまく投げられている。そこが邪魔になった」と嘆かせた。

試合後、本人は「左はそんなに苦ではない。ツーシームがより生きる」とさらり。ＤｅＮＡ戦は２４年７月から７連勝、チームで今季最長の８イニング目も投げきって、救援陣を助けるなど収穫は多かった。「次の試合も１回でも多く投げてチームを助けられるように」と井上。自らの殻を破ったとすれば、より価値ある１０９球だ。（井上敬雄）