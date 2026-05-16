下馬評の低さを笑い飛ばすような快進撃だ。ブルワーズは１４日（日本時間１５日）、本拠地アメリカンファミリー・フィールドで試合前の時点までナ・リーグ西地区首位だったパドレスに７―１で快勝。２４勝１７敗でナ・リーグ中地区２位につけ、首位カブスとは２・５ゲーム差。得失点差プラス６０は地区トップで、直前のヤンキース３連戦スイープを含め、直近７試合で６勝と勢いを加速させている。開幕前に資金力や層の薄さを不安視していた評論家たちを、早くも犲婪瓮癲璽畢瓩慊匹すんでいる。

この日の主役はルイス・レンヒーフォ内野手（２９）だった。初回に２点適時打を放つなど３打点をマークし、守備でも好プレーを披露。アンドリュー・ボーン内野手（２８）も適時打を含む２安打、ギャレット・ミッチェル外野手（２７）は二塁打２本で畳みかけた。序盤２回までに６点を奪う速攻は、単なる好調ではなく打線全体の底上げを物語っている。

数字も説得力を持つ。ブライス・トゥラン内野手（２６）は同日現在で打率２割９分８厘、６本塁打、２７打点、ＯＰＳ・９３３。出塁率・４２２を誇り得点３３、盗塁８と攻撃の起点になっている。ウィリアム・コントレラス捕手（２８）はチーム最多の４３安打、２６打点で中軸を支え、負傷から戻ったジャクソン・チョウリオ外野手（２２）も８試合で打率２割８分６厘と状態を上げてきた。ゲイリー・サンチェス捕手（３３）も５本塁打、１５打点で長打力を補完する。

投手陣の上昇も大きい。先発カイル・ハリソン投手（２４）はこの日、５回無失点、無四球、７奪三振で４勝目。最速１０３マイル（約１６５．７キロ）を超えるストレートを連発する「怪物」ジェイコブ・ミジオロウスキー投手（２４）はここまで７０奪三振でメジャートップに立ち、防御率２・４５。アーロン・アシュビー投手（２７）も防御率２・３５と、若い腕が次々に試合を作っている。

米メディア「ファンサイデッド」も、各社のパワーランキングでブルワーズが上位へ浮上していると指摘。ジ・アスレチック、ヤフー、ＣＢＳスポーツでは５位、ＥＳＰＮでも６位に入り、もはや狒雲鈩鉢瓩任亙劼鼎韻蕕譴覆ぢ減澆砲覆辰拭Ｇ票蠅癖箒より育成と層で勝つ。評論家泣かせのブルワーズが、ナ・リーグ中地区の構図をじわじわ塗り替え始めている。