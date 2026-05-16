人気は絶大だ。バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ（ＣＳ）決勝第１戦（１５日、神奈川・横浜アリーナ）、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーが、同２位の大阪Ｂに３―１で快勝。１万２１１人の観衆が日本一決定戦に熱視線を送った。

四方からの大歓声に大黒柱が応えた。２―１の第４セット。１４―１５の場面でサントリーの主将・高橋藍（２４）がサービスエースを決めると、流れは一気に傾いた。チーム３位の１１得点をマークし、試合後には「リズム、勢いが欲しかったので、そこに貢献できた」と声を弾ませた。

リーグ側は男子ＣＳ決勝の観客動員数を１万２５００人に設定している。女子ＣＳ決勝が開催された神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩの２倍以上の規模だが、バレーボール関係者は「男子の人気があるという側面もあるけど、それだけの集客力があるからこそ、この会場でできている」と指摘。実際に１６日の試合は予定枚数のチケットが完売しているという。

また、この日は試合開始前から多くのファンがグッズ売り場に列をつくっていた。グッズ担当者の１人は「グッズ売り場は複数あるけど、外の売り場は試合開始２時間前の段階で３０分待ちだった」と明かした。

会場の盛り上がりは選手たちにとっても大きなプラスだ。高橋は「本当にたくさんの方々が横浜アリーナに来ていただいていて、たくさんの声援が自分たちの背中を押してくれることは間違いない。その期待に応えたい、声援に応えたい気持ちが非常に大きい」と気合十分。２季目を迎えたＳＶリーグの注目度は確実に高まっている。