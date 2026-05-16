警視庁少年育成課は5月13日までに、器物損壊容疑で東京都内の公立小学校教諭・若松晃司郎容疑者（39）を再逮捕した。

各社報道によれば、事件が発生したのは昨年10月。若松容疑者は勤務先の小学校の教室で、当時小学3年生だった女子児童の水筒の飲み口に自分の下半身をこすりつけるなどし、水筒を使用できない状態にさせた疑いが持たれている。

「事件当日は日曜日で、休日出勤した若松容疑者は教室で女子児童が忘れたと見られる水筒を発見。自身のスマホで撮影しながら犯行に及んでいたといい、調べに対して『罪悪感を覚えたが、興奮のほうが勝った』と供述しているといいます。

若松容疑者は先月、同じ女子児童のスカートにスマホを差し入れて撮影した疑いでも逮捕・起訴されています。そのスマホのなかから、新たに動画が見つかったということです」（全国紙社会部記者）

若松容疑者の再逮捕が各メディアで報じられるなか、SNSではカメラに収められていた同容疑者の“変顔”が大きく注目を集めた。

FNNプライムオンラインやTBSなどは、14日に東京・池上署で若松容疑者が連行される様子を映像や画像で公開。複数の警察官に囲まれて移動していた同容疑者だが、報道陣のカメラから視線を逸らし、唇が鼻にあたるほど口をすぼめていたのだ。さらに顔をしかめるように眉を寄せ、目もギュッと瞑るような表情をして車に乗り込んでいった。

この様子を切り取った動画や画像はXで瞬く間に拡散し、まるで自身の容貌をごまかすかのような若松容疑者の仕草に批判が相次いでいた（以下、《》内はすべて原文ママ）。

《情けない、変顔でバレないとでも思ってんのか？》

《悪あがきの変顔でバレにくい様にしてるし》

《変顔するから、余計に記憶に残り続けるのにね》

だがそのいっぽうで、若松容疑者の“変顔”をネタにした芸人も――。

それは、’09年、’10年の『R-1ぐらんぷり』（現『R-1グランプリ』）で準優勝した芸人・エハラマサヒロ（43）。プライベートでは5人の子どもの父親でもあり、YouTubeなどを通じて家族との日常を発信していることから、“パパ芸人”としても知名度を上げている。

そんなエハラだが、14日までに更新したXで自身の近影を公開。口をすぼめ、目をギュッと瞑った表情に、《今一番やりたい顔。明日には旬過ぎてると思う》と文章を添えていた（現在は削除済み）。

誰をマネしたのかは言及していなかったが、タイミング的に若松容疑者の“変顔”を想起させるとして注目を集めることに。しかし実際に被害者がいる事件を“ネタ”にしたことから、《ご家族の身になれよ》《これを面白いと思ってやる人なんだ 普通にショックだわ》と拒否感を示す声が寄せられていた。

あるWEBメディア記者は言う。

「批判の声を受けてか、エハラさんはすぐに投稿を削除していました。しかしXでは、現在も投稿のスクショが出回っています。元迷惑系YouTuberで現在は奈良市議会議員のへずまりゅう氏（35）もスクショを添えて、エハラさんを《芸人以前にお父さん失格やん》などと批判。

エハラさんはへずま氏にリプライし、《申し訳ないですが僕は気を悪くされる方もいるのですぐ消したのです。ここであなたがもう一度載せて叩拡散させる事の意味は何ですか？》（原文ママ）と反論していました。ですが、さほど共感は得られていない様子です」

深刻な事件をきっかけに広まった話題だが、安易なネタ化は思わぬ火種となってしまったようだ。