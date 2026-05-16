元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！

全体の運気

5月後半のテーマは「香りで運気を整える」。

今期に巡る巳（み）は、香りや感情を深く浸透させる性質を持ちます。古くから、神様は良い香りを好み、反対に邪気が強まるほど不快な香りを放つといわれています。だからこそ、空間にどんな香りをまとわせるかが運気を左右するポイントに。美人占花では、空間と香りの質がそのまま運気に反映されると捉えます。

人工的な香りよりも、花や木など自然由来の香りを選んで。玄関やリビングを整え、ディフューザーや生花を取り入れることで、お部屋全体が心地よく整っていきます。さらに、自分自身を清潔に保つことも大切な要素です。おすすめの香りはサンダルウッド。神聖な香りが空間を浄化し、内なる直感を研ぎ澄ましてくれますよ。

美容運

前半は空間を整える美容が鍵でした。

整った環境に身を置くことで、自然と自分へ意識が向くタイミングの今期は「自分メンテナンス」をテーマに、内側から整えるケアを。心身のストレスをリセットし、生活リズムを整えながら、無理のないセルフケアをしていきましょう。

十分な休息をとることも、美しさを育てる大切な要素です。頑張ったあとは温泉でリフレッシュしたり、気分が落ちた日にはお気に入りのスイーツで気持ちを満たしたりするのも◎。美肌への近道は、自分の身体を喜ばせること。さらに美容運を高めるアイテムは、シルクのナイトキャップと枕カバー。眠っている間に美髪を育てながら、肌のうるおいも逃さずキープしてくれますよ。

金運・仕事運

5月後半は、自分をアップデートする好機。

「いつものやり方」に縛られず、新しい役割を軽やかに受け入れると◎。今期に巡る巳は、金運と深い縁を持つ干支です。美人占花がおすすめする開運アクションは、「トイレを清潔に整える」こと。ピカピカに磨き上げて、蓋は必ず閉める習慣をつけてみて。トイレは家の経済状態を象徴する場所であり、陰の気が溜まりやすい空間です。だからこそ、こまめに整えることで運が安定しやすくなります。開運スポットは、水辺にある弁財天や金運にご利益のある神社。この時期に参拝することで、巳のパワーが金運を後押ししてくれます。

家族・人間関係

今期は、人間関係に新たな風が吹くとき。

思わぬ出会いや縁が深まる一方で、自然と整理される関係もありそう。遠ざかった縁は無理につなぎ止めず、自分が“心地よい”と感じる関係を大切に育てていきましょう。癸（きすい）が巡る今は、穏やかな空気をまといやすいタイミング。笑顔でいることで、周囲の空気がやわらかく整い、良いご縁を引き寄せやすくなります。

恋愛運を高めるには、寝室にムーンストーンを置くのがおすすめ。癸の気と深く共鳴するムーンストーンは、貴方の魅力を引き上げ、良縁を引き寄せてくれます。家族運アップには、温泉や川沿いなど水の気を感じられる場所へ出かけてみて。一緒に過ごすその時間が、絆をより深めてくれるはずです。

蝦名先生の一言

最近、寝る前の言霊として、どんな日でも「良い日だった」「楽しかった」とプラスの言葉を口にしてから眠るようにしたら、朝から前向きな気持ちで一日をスタートできるように。言霊の力ってやっぱり大きいなと実感。

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