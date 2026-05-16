「Ｂａｓｔｏｎｅ（バストーネ）」×「ＢＯＲＮ ＲＥＡＤＹ （ボーン・レディ）」×「ＡＴＨＬＥＴＥ ＦＡＳＨＩＯＮ」が１５日、ポップアップイベント「Ｒｉｓｅ Ｕｐ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｃｕｐ」を６月１３日〜７月２０日まで渋谷ＰＡＲＣＯで開催すると発表した。

ヴィンテージフットボールショップ 「Ｂａｓｔｏｎｅ（バストーネ）」とクリエイティブディレクター ＫＥＮＪＩＲＯのブランド「ＢＯＲＮ ＲＥＡＤＹ （ボーン・レディ）」、アスリート特化型ファッションメディア「ＡＴＨＬＥＴＥ ＦＡＳＨＩＯＮ」が共同で行う同ポップアップ。２０２６年ＦＩＦＡワールドカップ開催期間での開催を予定しており、歴史的なヴィンテージアーカイブ、２０代の情熱を込めた新作アイテム、そしてスポーツ文化の発信という３つの側面から、サッカーとファッションの融合を体現する。

会場には、サッカーファンのみならず、他のスポーツやカルチャーへの興味関心を促すクリエイティブな体験を提供する演出が行われ、出場全４８カ国のナショナルチームユニフォームも展示。限定４８着のアートピースの販売も予定している。