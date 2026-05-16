先週は１０日の京都５Ｒをアトレッタで勝つことができました。初戦は周囲の雰囲気にのまれる感じでしたが、２走目でレース慣れもありましたし、使ったことで返し馬からフットワークも良くなっていました。僕がコンビを組んで重賞を３勝したプラダリアの半弟。血統的にも晩成ですし、まだまだ良くなる余地を残すなかでの初勝利。今後の成長が楽しみですね。

ヴィクトリアマイルの出走を目指していたサフィラの除外は残念ですが、今週は京都、東京で計６鞍に騎乗します。土曜１１Ｒのガロンヌには追い切りにも騎乗。調教駆けするタイプで、いい動きを見せてくれています。前走に続き１２００メートルですが、３勝すべてが１４００メートル。ペースへの対応がカギになりそうです。

タワワはデビューから〈５〉〈６〉〈１１〉着ですが、追い切りの動きは着順ほど悪くなかった。もう少しやれても、と言う印象です。メイケイレインは３勝クラスの骨っぽいメンバーが相手ですが、ここで上位争いできれば先々が楽しみになります。（ＪＲＡ騎手）

【土曜京都】

３Ｒ タワワ Ｂ

１１Ｒ ガロンヌ Ｂ

１２Ｒ ショウナンラリー Ｃ

【日曜東京】

３Ｒ インサラータ Ｃ

１０Ｒ ショウナンヤッホーＣ

１２Ｒ メイケイレイン Ａ

（本紙評価）