日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯に出場する日本代表メンバー２６人を発表し、広島から選ばれたＧＫ大迫敬介（２６）は下部組織から所属するクラブへの恩返しを誓った。「ホッとしている」が選出後の第一声。「このサンフレッチェ広島でユースの時から成長させてもらった。育ててもらったクラブからＷ杯に行けることに意味がある。貢献し、いい報告がしたい」と意気込んだ。

現在の日本代表を率いる森保一監督（５７）が、広島のトップチーム監督としてＪ１で優勝した２０１５年、大迫は故郷・鹿児島を離れて広島ユース入り。１８年ロシアＷ杯には、日本代表の練習相手を務めるＵ１９同代表のメンバーとして久保建英（当時ＦＣ東京）らと帯同し、大会の盛り上がりを肌で感じた。「練習から独特の緊張感だった。本気で目指したいと思った」。２２年カタールＷ杯には届かず、その悔しさも糧にこの４年、定評あるシュートストップをさらに磨いた。

広島からＷ杯日本代表に選ばれるのは０６年ドイツ大会のＤＦ駒野友一、１４年ブラジル大会のＭＦ青山敏弘以来、３人目。同じ初選出の鈴木彩艶（パルマ）、早川友基（鹿島）とのＧＫトリオで共闘する。大迫は「本気で目指したら（Ｗ杯選出は）かなうと体験できた。だからこそ選ばれただけでなく、結果を出したい。先輩方が築き上げた結果を超えたい」ときっぱり。好敵手と競い合い、初優勝を狙う森保ジャパンを高みに押し上げる。（田村 龍一）