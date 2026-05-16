『10回切って倒れない木はない』“恋人”志尊淳＆仁村紗和、幸せも束の間“衝撃展開”へ
俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜 後10：30）の第6話が、17日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】桃子（仁村紗和）に寄り添う拓人（京本大我）
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリーとなる。
家族も地位も失った韓国の財閥御曹司キム・ミンソク／青木照（志尊）は、23年ぶりに日本で再会した診療所の医師・河瀬桃子（仁村）に「僕のすべてであなたの笑顔を守りたい」と思いを告白。「10回切って倒れない木はない」という大切な言葉で23年前からつながっていた2人は、すれ違いと不安を乗り越え、ついに恋人同士になった。
今までミンソクを目の敵にしてきたホテルの支配人・水島栄壱（矢柴俊博）との関係も良好になりつつあり、桃子にフラれた山城拓人（京本大我）ともこれまで通り付き合っていけそうで、仕事も恋も順調のミンソクと桃子。2人は初めてのデートを楽しみながら、お互いの夢を語り合う。
しかし、そんな幸せな時間も束の間、2人の夢を打ち砕く出来事が次々と降りかかる。第6話ラストには、衝撃の展開が待ち受ける。
【場面写真】桃子（仁村紗和）に寄り添う拓人（京本大我）
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリーとなる。
家族も地位も失った韓国の財閥御曹司キム・ミンソク／青木照（志尊）は、23年ぶりに日本で再会した診療所の医師・河瀬桃子（仁村）に「僕のすべてであなたの笑顔を守りたい」と思いを告白。「10回切って倒れない木はない」という大切な言葉で23年前からつながっていた2人は、すれ違いと不安を乗り越え、ついに恋人同士になった。
しかし、そんな幸せな時間も束の間、2人の夢を打ち砕く出来事が次々と降りかかる。第6話ラストには、衝撃の展開が待ち受ける。