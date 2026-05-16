ウルトラマン、“同期”60周年『笑点』出演決定 大喜利に挑戦 両作出演“アノ人”も乱入【コメント全文】
1966年5月15日にスタートした日本テレビ系演芸番組『笑点』（毎週日曜 後5：30）が、放送60周年を迎え、66年7月10日に誕生したウルトラマンシリーズとの“60周年コラボ”を行う。ウルトラマンとカネゴンが、17日に放送される『笑点』の大喜利コーナーに出演することが、発表された。
【写真】笑点メンバーもシュワッチ！60周年記念投稿写真
『笑点』とウルトラマンは、常に時代と共に歩み、時に心を揺さぶり、勇気・希望・思いやりを届けてきた。ウルトラマンは、人々に寄り添うヒーローとしてこれまで地球の平和を守り、『笑点』は、お笑いヒーローとして、地球の“お茶の間”の平和を守ってきた。そして、この節目に『笑点』が60年間変わらず続けてきた「大喜利」で初共演する。
15日の『笑点』放送60周年の日に、『笑点』公式Xからウルトラマンシリーズへ60周年のお祝い投稿をすると、円谷プロダクション公式Ｘからも『笑点』へ60周年のお祝い投稿があり、お互いエール交換した翌日にコラボ情報の解禁となった。
『笑点』公式Xから投稿した画像には、円谷プロダクションが合成したウルトラマンシリーズの街並み（世界観）に、スペシウム光線の構えをする笑点メンバーのスペシャルなビジュアルとなっていた。円谷プロダクション公式Xから投稿した画像には、笑点の舞台（世界観）にスペシウム光線の構えをするウルトラマンと、端に見切れていた座布団を持った怪獣がいたが、コイン怪獣のカネゴンと判明。カネゴンも出演することが発表された。座布団を持ったカネゴンの役どころもポイントとなる。さらに、『笑点』とウルトラマンの両方に出演している“アノ人”も乱入する。
司会の春風亭昇太は「まさか『笑点』にウルトラマンとカネゴンが来てくれるなんて、なかなか見られない大喜利となっているので、ぜひ楽しみにご覧ください」と呼びかけた。
【春風亭昇太コメント全文】
子どもの頃からのヒーローなので、ウルトラマンと共演できるなんて本当にうれしかったです。まさか『笑点』にウルトラマンとカネゴンが来てくれるなんて思わないですから。笑点ファンの皆さんにとってもすごいサプライズな内容になっていますし、ウルトラマンファンの皆さんもウルトラマンが『笑点』に出演している姿なんてなかなか見られない大喜利となっているので、ぜひ楽しみにご覧ください。
【写真】笑点メンバーもシュワッチ！60周年記念投稿写真
『笑点』とウルトラマンは、常に時代と共に歩み、時に心を揺さぶり、勇気・希望・思いやりを届けてきた。ウルトラマンは、人々に寄り添うヒーローとしてこれまで地球の平和を守り、『笑点』は、お笑いヒーローとして、地球の“お茶の間”の平和を守ってきた。そして、この節目に『笑点』が60年間変わらず続けてきた「大喜利」で初共演する。
『笑点』公式Xから投稿した画像には、円谷プロダクションが合成したウルトラマンシリーズの街並み（世界観）に、スペシウム光線の構えをする笑点メンバーのスペシャルなビジュアルとなっていた。円谷プロダクション公式Xから投稿した画像には、笑点の舞台（世界観）にスペシウム光線の構えをするウルトラマンと、端に見切れていた座布団を持った怪獣がいたが、コイン怪獣のカネゴンと判明。カネゴンも出演することが発表された。座布団を持ったカネゴンの役どころもポイントとなる。さらに、『笑点』とウルトラマンの両方に出演している“アノ人”も乱入する。
司会の春風亭昇太は「まさか『笑点』にウルトラマンとカネゴンが来てくれるなんて、なかなか見られない大喜利となっているので、ぜひ楽しみにご覧ください」と呼びかけた。
【春風亭昇太コメント全文】
子どもの頃からのヒーローなので、ウルトラマンと共演できるなんて本当にうれしかったです。まさか『笑点』にウルトラマンとカネゴンが来てくれるなんて思わないですから。笑点ファンの皆さんにとってもすごいサプライズな内容になっていますし、ウルトラマンファンの皆さんもウルトラマンが『笑点』に出演している姿なんてなかなか見られない大喜利となっているので、ぜひ楽しみにご覧ください。